以色列即將開轟！　要求WHO「24小時內清空」加薩南部醫療倉庫

▲世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)要求以軍收回撤離通知。(圖/達志影像/美聯社)



記者王佩翊/編譯

以色列與哈瑪斯雙雙打破停火協議重新開戰後,戰火持續擴大,以色列國防軍更下令要求加薩南部部分地區撤離,預估至少有16萬人必須離開。世界衛生組織(WHO)祕書長譚德塞指出,稍早接獲以軍通知,要求他們在24小時內清空存放於加薩南部醫療倉庫的物資。

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)4日在社群平台X發文表示,「今天,世界衛生組織收到以色列國防軍的通知,要求我們在24小時內將存放在加薩南部醫療倉庫的物資移除,因為他們即將展開的地面進攻將會使其倉庫癱瘓。」

Today, @WHO received notification from the Israel Defense Forces that we should remove our supplies from our medical warehouse in southern Gaza within 24 hours, as ground operations will put it beyond use.



We appeal to #Israel to withdraw the order, and take every possible…