柯文哲民調若繼續掉！姚立明「這叫崩盤」　預言最慘局面

▲柯文哲民調持續下降。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

《美麗島電子報》5日公布最新民調，民眾黨的柯盈配以14.9%支持度墊底。對此，民進黨總統參選人賴清德競總主委姚立明認為，下周的民調非常關鍵，柯的應該再一周就穩定了，如果繼續下降，那就叫崩盤，崩盤連立委都會崩，恐怕連現在的5席不分區立委，都不見得保得住。

根據《美麗島電子報》民調，民進黨賴蕭配以38%支持度領先，國民黨侯康配以31.7%居次，柯盈配則持續下探，支持度為14.9%。

▼《美麗島電子報》5日公布最新民調，民柯盈配以14.9%支持度墊底。（點圖可放大／《美麗島電子報》）

對此，姚立明5日在《新台灣加油》政論節目提到，現在要觀察《美麗島電子報》下周的兩次民調，那非常關鍵，大概可以看到大局面，再觀察一周，柯文哲的下降趨勢不要變，下降趨勢要停下來，不能再降了，如果再降下去，藍軍會很開心，藍軍一定會分到。

姚立明認為，柯文哲民調再一周就穩定了，一定會平回來，若無法停止下降那叫崩盤，崩盤連立委都會崩喔；根據這兩天的最新民調，民眾黨政黨支持度基本還可以維持10多%，算一算不分區立委大概6、7席，不像以前最高峰都估9、10席，如果民調再往下，恐怕連現在的5席都不見得保得住，這就叫崩盤。

▼姚立明分析柯文哲的民調。（圖／記者林敬旻攝）

