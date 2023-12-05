柯文哲勞動政見4綱領　增家庭照顧假天數！勞動節、教師節列國定假日

▲柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者許靖騏攝，下同）

記者袁茵／新北報導

面對台灣人低薪、高工時惡劣勞動環境，以及勞保基金破產危機，民眾黨總統參選人柯文哲5日公布勞動政見，提出4大綱領「企業賺錢，勞工加薪」、「友善環境，保障勞權」、「年金改革，刻不容緩」、「廣納人才，人權立國」為解方，包括企業調高基層員工平均薪資就可減稅，以及增加勞工家庭照顧假天數，並將教師節、勞動節列國定假日。

柯文哲5日在新莊競選總部召開勞動政策記者會，找來桃園第5選區立委參選人賴香伶，民眾黨不分區立委參選人、台灣外籍工作者發展協會理事長徐瑞希，以及台大財金系教授張森林等專家與談。

柯文哲表示，2022年台灣勞工全年總工時為世界第6高，承受高度壓力，職場環境不友善，且據勞動部精算報告顯示，勞保基金早在2017年就入不敷出，將在2028年走向破產，潛藏負債高達11兆501億元，成為了國安危機。

柯文哲提出四大綱領，第一項是「企業賺錢，勞工加薪」，認為我國實質GDP成長達120%，平均實質薪資卻只增加了4%，代表企業獲利卻沒有效分配給員工，因此主張儘速訂立《最低工資法》，但不是定死3萬或3萬3000元，而是要採取有科學基礎的公式，同時也主張上市公司應有義務揭露員工薪酬水準及調整資訊，落實企業ESG責任、營造對投資人更透明的市場環境。

柯文哲提及，在企業減稅上，立院民眾黨團今年已提案修正《中小企業發展條例》第36條之2條文，企業調高基層員工平均薪資給付水準時，加薪幅度自所得額中減除比率，從130%提高至200%，例如當企業為員工加薪1000元，從營所稅稅額減除的金額，就從1300元增加為2000元，增加企業為員工加薪誘因。

關於第二項「友善環境，保障勞權」，柯文哲認為，台灣資淺勞工特休假天數差距太大，工時過長、假期過少，不但過勞，也嚴重壓縮勞工家庭時間，因此主張「增加勞工家庭照顧假天數」，並以就業保險形式，給付休假期間部分工資，同時增訂以「小時」為單位的「親職假」，方便家長出席學校親職日、處理兒童突發狀況，友善勞工育兒需求，並把教師節、勞動節均列國定假日，避免「一家兩制」怪象，體現對教師的尊重。

而第三項「年金改革，刻不容緩」，柯文哲說，每年撥補1000億、若有超徵稅收再撥補，並盡速召開年金改革國是會議，徹底檢討台灣社福制度的永續性，以及主張提高勞動基金積效。

柯文哲解釋，勞工退休後的保障應有「勞退、勞保、長照」3大塊，勞退目前是雇主提撥6%，勞工可提撥0到6%，鼓勵勞工提到滿，政府再給獎勵；雇主固定6%，若願意再拉高，給稅率優惠，「平常儲蓄多，退休錢就多」，除了目前的全民健保，也應再比照健保設立「長照險」，每月繳幾百塊，因應未來龐大的長照需求。

第四項是「廣納人才，人權立國」，柯文哲重申「壯世代計畫」，讓想工作的人有良好的制度環境可以找到合適工作，任何阻止長者重回職場的法條都應與時俱進修改。

最後，在移工部份，柯文哲主張開放移工但「扣人頭稅」，以不同業別，如製造業、看護、農業等，細算各業別需要多少人力，目前已有多少本國勞力、缺口多大，「分類別、總額管制、人頭稅」，並回歸市場機制；且引進移工應該「國與國之間簽MOU」，強化國對國直聘，增設培訓機構；放寛移工自由轉換，減少移工逃逸動機，縮短雇主等待期；建立移工學習系統。