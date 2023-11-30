全聯60元熱便當超難搶！「十三香雞胸」全台每周增鋪貨10萬個

▲全聯熱便當「60元幸福餐盒」超難搶。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯熱便當推出「60元幸福餐盒」以來，幾乎天天秒殺完銷！而最新口味「十三香雞胸」自10月下旬推出後，厚實多隻、香氣迷人的雞胸肉大受好評，不過也有許多網友表示「超難搶！」、「買不到！」而全聯表示，為了回應廣大網友敲碗，已在全台300門市，每周增加至總計10萬個幸福餐盒，呼應更多人期待。

▲全聯60元幸福餐盒新口味「十三香雞胸」推出以來，讓網友說「超難搶！」（圖／業者提供）

為穩定物價並提供高CP產品，全聯今年3月起與農業部合作推出60元「幸福餐盒」大受好評，截至目前熱賣超過200萬個，其製作過程採三大規格，包括：食材嚴格精選、每日新鮮現做、全程保溫配送製作。

幸福餐盒（熱便當）每天只在中午及晚上2個時段上架，並與多間鮮食廠合作，採高規格配膳及出貨作業，確保每一個美味堂熱便當送到門市前，都可維持「60℃溫熱」；門市更耗資千萬投入保溫熱櫃，讓消費者可以買到熱騰騰的每日新鮮現做便當。

▲全聯與多間鮮食廠合作，全程高規格製作、配膳、封裝、運送。（資料照／記者林育綾攝）

最新口味「十三香雞胸」以國產雞胸肉用經典十三香香料醃漬入味，厚實多汁，香氣迷人，好吃到讓網友大讚「超難搶！」、「這真的很好吃」、「60元很可以」、「有空就會買，好吃！手腳慢真的就沒了」。

不少網友分享搶買撇步，「中午說好11點開賣，但常常10點半一上架，60元的就秒殺了」、「有些店10點就上架了喔，要買要快」、「當早午餐吃。」；還有人說「我家這裡全聯，下午3點左右上架晚餐，最晚4點半就會售空」。

▲「60元幸福餐盒」（上排）增加鋪貨量，全台300門市從每周近8萬個，增加至每周10萬個。（圖／記者林育綾攝）



全聯原先在全台每周限量供應7萬多個「幸福餐盒」，至年底前同步販售「十三香雞胸」與「黃金厚厚雞排」2種口味；如今為了回應廣大網友敲碗，自11/20起已在全台超過300家門市，每周增加舖貨至總計10萬個幸福餐盒，讓更多消費者能買到便宜好吃的熱便當。

同時也有不少南部網友哀怨「南部連買的機會都沒有」、「許願來南部，拜託」；全聯也預計增加銷售門市，至今年底總計可達320家。