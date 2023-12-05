陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆出2盒2560元「或換五月天門票」

▲陳耀訓蛋黃酥每年開賣總是秒殺，今年甚至有賣家喊出「用蛋黃酥換五月天演唱會門票」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

被稱為「史上最難搶」的世界麵包冠軍陳耀訓蛋黃酥，今（5日）中午12:30開放預購一樣開賣1分鐘內就秒殺售完，讓許多搶不到的民眾哀鴻遍野。如今網路購物平台甚至已有黃牛價，原價一盒980元的蛋黃酥被炒到2盒2560元，還有賣家打算用黃酥換五月天、女團IVE的門票。

2017年世界麵包冠軍陳耀訓推出的限量紅土蛋黃酥每年都吸引網友瘋搶，為了讓每個人都能公平搶購，2021年開始利用「拓元售票系統」販售，每年只賣中秋節、農曆新年2個檔期，而這次農曆春節檔期於今天中午開賣，以12月16日至明年2月8日的提貨時間分日期開放搶購，但才一開賣就立刻完銷，秒殺速度讓許多網友直喊「太扯了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳耀訓蛋黃酥今日中午12:30開搶，再次秒殺。（圖／翻攝拓元售票）

對此，網路上也開始出現黃牛價，價格大多落在1500元到2000元區間，有的則是兩盒2560元，或是不標價僅註明有代購費。另外，有賣家則是希望能以陳耀訓蛋黃酥換「演唱會門票」，包括天團五月天、南韓大勢女團IVE以及日本天團YOASOBI都被點名。

陳耀訓•麵包埠也提醒，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

▼陳耀訓蛋黃酥的價格每盒980元，每人限購5盒。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）