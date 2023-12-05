　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆出2盒2560元「或換五月天門票」

▲陳耀訓蛋黃酥每年開賣總是秒殺，今年甚至有賣家喊出「用蛋黃酥換五月天演唱會門票」。（圖／資料照）

▲陳耀訓蛋黃酥每年開賣總是秒殺，今年甚至有賣家喊出「用蛋黃酥換五月天演唱會門票」。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

被稱為「史上最難搶」的世界麵包冠軍陳耀訓蛋黃酥，今（5日）中午12:30開放預購一樣開賣1分鐘內就秒殺售完，讓許多搶不到的民眾哀鴻遍野。如今網路購物平台甚至已有黃牛價，原價一盒980元的蛋黃酥被炒到2盒2560元，還有賣家打算用黃酥換五月天、女團IVE的門票。

2017年世界麵包冠軍陳耀訓推出的限量紅土蛋黃酥每年都吸引網友瘋搶，為了讓每個人都能公平搶購，2021年開始利用「拓元售票系統」販售，每年只賣中秋節、農曆新年2個檔期，而這次農曆春節檔期於今天中午開賣，以12月16日至明年2月8日的提貨時間分日期開放搶購，但才一開賣就立刻完銷，秒殺速度讓許多網友直喊「太扯了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼陳耀訓蛋黃酥今日中午12:30開搶，再次秒殺。（圖／翻攝拓元售票）

▲陳耀訓蛋黃酥今日中午12:30開搶，再次秒殺。（圖／翻攝拓元售票）

對此，網路上也開始出現黃牛價，價格大多落在1500元到2000元區間，有的則是兩盒2560元，或是不標價僅註明有代購費。另外，有賣家則是希望能以陳耀訓蛋黃酥換「演唱會門票」，包括天團五月天、南韓大勢女團IVE以及日本天團YOASOBI都被點名。

陳耀訓•麵包埠也提醒，鑒於網路盛行，有許多來路不明的蛋黃酥在網站出售競標，但這些物品來源不明、真偽難辨，為確保權益，也請勿於非拓元售票系統購買，以免發生損害個人權益之事宜及糾紛。

▼陳耀訓蛋黃酥的價格每盒980元，每人限購5盒。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）

▲▼「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！網洗1星評價　陳耀訓道歉了。（圖／翻攝陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY）

ET快訊
今年入冬還未有寒流！鄭明典揭一圖：台灣被「整片紅」包圍
快訊／大樂透1億一注獨得！獎落這縣市
醫驚吐「健檢1項目」完全沒用：多做一點都是困擾
快訊／印尼火山爆發「死亡數上升至22人」　噴出3000公尺灰
快訊／統神開台還原現場「找我們就是要互臭」：是丁特建議我的
陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆出2盒2560元「或換五月天門票」
結婚7年「愛愛沒成功過」！他試怕了…妻淚求：去娶個正常的女人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年入冬還未有寒流！鄭明典揭一圖：台灣被「整片紅」包圍

釣蝦新手「1位置+3撇步」拚爆桶！　神人解析：天冷蝦都躲池底

陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆出2盒2560元「或換五月天門票」

瘋傳泰勒絲將「攻大巨蛋」　北市府揭答案：還沒人提出開唱申請

魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

新冠流感春節強碰！疫苗打氣增6成　台大推「隨到隨打」XBB免掛號費

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

今年入冬還未有寒流！鄭明典揭一圖：台灣被「整片紅」包圍

釣蝦新手「1位置+3撇步」拚爆桶！　神人解析：天冷蝦都躲池底

陳耀訓蛋黃酥秒殺！黃牛價飆出2盒2560元「或換五月天門票」

瘋傳泰勒絲將「攻大巨蛋」　北市府揭答案：還沒人提出開唱申請

魔芋爽來台前「小學生吃什麼」？過來人狂點名它：以前超愛吃

上周本土登革熱僅增425例「連6周降」　疾管署喊話：嚴防疫情過冬

新冠流感春節強碰！疫苗打氣增6成　台大推「隨到隨打」XBB免掛號費

疫後首次！PISA成績公布　台灣逆勢成長「數學排名躍全球第3」

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

你是熬夜or晚睡？醫曝「關鍵差別」　這時候睡對身體最好

快訊／大樂透1億一注獨得！嘉義誕生億萬富翁　4人爽中200萬紅包

今年入冬還未有寒流！鄭明典揭一圖：台灣被「整片紅」包圍

《大力女子姜南順》結局揭第3季伏筆！「主角變男的」李瑜美想續演

台北寶可夢中心招牌「快龍、皮卡丘」公開！YOASOBI搶先合照

快訊／印尼火山爆發「死亡數上升至22人」　噴出3000公尺灰柱

好萊塢泰國演員斜槓打亞錦賽　3屆亞運資歷曾對吳昇峰敲安

快訊／統神開台還原現場「找我們就是要互臭」：是丁特建議我的

張震揪團說書重現格林童話　張孝全「男神變青蛙」呱呱叫台下笑一片

失婚女酒醉！露營區醒來「內褲卡臀部」下面痛　他被判4年

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

更多熱門

相關新聞

法朋蛋黃酥禮盒明天中午12點開賣

法朋蛋黃酥禮盒明天中午12點開賣

沒搶到陳耀訓的蛋黃酥嗎？明天還有另外一個機會，有甜點界香奈兒美譽的「法朋烘焙甜點坊」，明天（12/6）中午12:00開放預購農曆年節檔期蛋黃酥禮盒，單盒9入，售價920元。

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售！

陳耀訓蛋黃酥開賣一分鐘完售！

陳耀訓蛋黃酥今日中午12:30開搶

陳耀訓蛋黃酥今日中午12:30開搶

陳耀訓蛋黃酥明日中午12:30開搶

陳耀訓蛋黃酥明日中午12:30開搶

小氣親戚作客「突請一盒蛋黃酥」　真相扯爆！

小氣親戚作客「突請一盒蛋黃酥」　真相扯爆！

關鍵字：

陳耀訓蛋黃酥

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

「田慎節」提案性專區　3理由獲10議員連署

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面