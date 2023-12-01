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蕭美琴、趙少康都有加分效果　游盈隆分析：僅吳欣盈有扣分效果

▲▼民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈、國民黨副總統候選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴、民眾黨副總統參選人吳欣盈、國民黨副總統參選人趙少康。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

2024年總統大選由民進黨「賴蕭配」、民眾黨「柯盈配」、國民黨「侯康配」三腳督競逐大位，台灣民意基金會董事長游盈隆昨日表示，民進黨副總統參選人蕭美琴、國民黨副總統參選人趙少康都能為各自的總統參選人帶來加分效果，只有民眾黨副總統參選人吳欣盈知名度很低，再加上近期對媒體的回應態度，不會為其總統參選人柯文哲產生加分效果，反而有扣分效果。

游盈隆在節目《新聞千里馬》中指出，民調大戰已經正式開打，根據台灣民意基金會民調結果顯示，約5成6的民眾認為蕭美琴的加入對賴清德帶來加分效果，且趙少康加入對侯友宜也帶來加分效果，因為「侯康配」的形成，很顯然是國民黨本土派結合深藍選民，短期內趙少康能有效凝聚藍營基本盤。

「但『柯盈配』就令人很意外」，游盈隆解釋，因為立委吳欣盈在台灣知名度很低，台灣選民大部分都知道蕭美琴、趙少康，但很少人知道吳欣盈是誰，自然就不會產生加分效果；此外，在藍白合破局時曾傳出由柯文哲搭檔藝人賴佩霞組成「柯賴配」，他認為，如果純粹要爭取選民支持，那「柯賴配」對柯文哲而言是不錯的選擇。

至於吳欣盈遭質疑仍具有美國國籍身份，並回應記者「這是我和美國政府之間的事」，游盈隆表示，這樣的態度可能是她的致命傷，會讓柯文哲的年輕支持者感到錯愕。游盈隆分析，以他長期觀察，一個副總統參選人能為總統參選人爭取到3％到5％就很多了，畢竟就是副手，但柯文哲不應該提會有扣分效果的副手，應該好好面對這個問題。

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