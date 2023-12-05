侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨（4日）召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，臉書公布的影片中曝光了患者的長相與姓名，遭疑觸犯《精神衛生法》。衛福部長薛瑞元表示「非常不妥」，且鼓勵推動精神照護健康不一定要用這樣的方式，如此汙名化，若未來患者賦歸社會要如何自處？

侯友宜、趙少康召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，臉書影片曝光了患者的長相與姓名，被質疑觸犯《精神衛生法》，侯辦表示會虛心檢討。新北市衛生局則說，經檢視相關文字，並無針對個案使用歧視性用詞或描述，且該貼文主要呼籲民眾重視心理健康，「應無違反精神衛生法規定。」

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衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪時表示，雖然當時事件發生或報導時，精神衛生法並無相關規範，但現今再將過去的事件拿出使用，就應考慮修法後的新法判斷。他說，目前尚未看到影片，還無法判斷違法與否，但患者的影像若毫無遮掩露出，「非常不恰當。」

薛瑞元說明，即便是鼓勵精神健康，不一定要用這種方法，尤其對於社會案件中的精神病患形象，可能造成進一步的汙名化，時間也已經經過多年，患者或許還健在，若未來要再賦歸社會該如何自處，因此「非常不妥」。

衛福部心健司則說明，依照現行精神衛生法第23條，傳播媒體報導，不得使用與精神疾病有關歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視之報導。若違反依照同法第52條規定，主管機關得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期更正；屆期未更正者，按次連續處罰。

心健司提到，總統蔡英文於去年公告新版精神衛生法，將於113年12月14日實施，明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體之報導，不得使用與精神疾病有關之歧視性稱呼或描述；並不得有與事實不符，或誤導閱聽者對病人、保護人、家屬及服務病人之人員、機構、法人或團體產生歧視之報導。

衛福部再度呼籲，任何人不得以公開之言論歧視病人、或不當影射他人罹患精神疾病，未來也會持續結合各縣市政府辦理精神疾病宣導及教育，增加民眾對精神病人之接納，落實去汙名化之向下扎根，建立精神病人友善支持環境。