　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

▲▼侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者張乃文／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨（4日）召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，臉書公布的影片中曝光了患者的長相與姓名，遭疑觸犯《精神衛生法》。衛福部長薛瑞元表示「非常不妥」，且鼓勵推動精神照護健康不一定要用這樣的方式，如此汙名化，若未來患者賦歸社會要如何自處？

侯友宜、趙少康召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，臉書影片曝光了患者的長相與姓名，被質疑觸犯《精神衛生法》，侯辦表示會虛心檢討。新北市衛生局則說，經檢視相關文字，並無針對個案使用歧視性用詞或描述，且該貼文主要呼籲民眾重視心理健康，「應無違反精神衛生法規定。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部長薛瑞元接受媒體聯訪時表示，雖然當時事件發生或報導時，精神衛生法並無相關規範，但現今再將過去的事件拿出使用，就應考慮修法後的新法判斷。他說，目前尚未看到影片，還無法判斷違法與否，但患者的影像若毫無遮掩露出，「非常不恰當。」

薛瑞元說明，即便是鼓勵精神健康，不一定要用這種方法，尤其對於社會案件中的精神病患形象，可能造成進一步的汙名化，時間也已經經過多年，患者或許還健在，若未來要再賦歸社會該如何自處，因此「非常不妥」。

衛福部心健司則說明，依照現行精神衛生法第23條，傳播媒體報導，不得使用與精神疾病有關歧視性稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽者對病人產生歧視之報導。若違反依照同法第52條規定，主管機關得處10萬元以上、50萬元以下罰鍰，並限期更正；屆期未更正者，按次連續處罰。

心健司提到，總統蔡英文於去年公告新版精神衛生法，將於113年12月14日實施，明定宣傳品、出版品、廣播、電視、網際網路或其他媒體之報導，不得使用與精神疾病有關之歧視性稱呼或描述；並不得有與事實不符，或誤導閱聽者對病人、保護人、家屬及服務病人之人員、機構、法人或團體產生歧視之報導。

衛福部再度呼籲，任何人不得以公開之言論歧視病人、或不當影射他人罹患精神疾病，未來也會持續結合各縣市政府辦理精神疾病宣導及教育，增加民眾對精神病人之接納，落實去汙名化之向下扎根，建立精神病人友善支持環境。

ET快訊
神鬼女特助演很大！　A走老闆1500萬
快訊／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦
藍綠白6位正副總統財產一次看！趙少康摘存款王、賴清德登保險王
徐若熙太厲害！　巴勒斯坦教頭傳影片給美職球探
快訊／柯文哲財產申報曝光！存款逾2464萬　台大退休金422
快訊／下班注意！國3「4車連環撞」　車流回堵5公里
快訊／侯友宜財產申報曝光！存款近4千萬
快訊／吳欣盈存款250萬「股票3600萬」　還擁800萬藍寶
遭3屁孩噴殺蟲劑燒了…家樂福中原店首發聲：請期待！網湧入打氣
快訊／蕭美琴財產申報曝光　存款1547萬
快訊／趙少康驚人身價曝光！存款近8千萬　17筆股票總價破3千

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

發現「新細胞分裂方式」有望改寫教科書　中研院年輕學者獲獎

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

統神怒噴Toyz「館長真實反應曝光」　他看直播笑了：這麼靈活

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

大隊接力跑一半「跳滑步舞」！ 老師驚喊：你還跳...背後真相曝

台鐵汐科站增設出口！紓解通勤人潮　預計114年5月完工

懷二胎不敢跟媽媽講！人妻穿帽T藏孕肚嘆：不知能瞞多久

酒咖快衝！全球首家朝日啤酒認證店落腳逢甲　獨創-2˚C挑戰極限

冷空氣明更強！3500公尺高山有望降雪　周五最冷「急凍探13度」

發現「新細胞分裂方式」有望改寫教科書　中研院年輕學者獲獎

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　薛瑞元：非常不妥

快訊／雲林雞場驚傳H5N1禽流感　撲殺2萬隻種雞...銷毀近5萬顆蛋

統神怒噴Toyz「館長真實反應曝光」　他看直播笑了：這麼靈活

9m88一轉身「屁股超火辣1設計」　KID當場看傻：超有心機

藍白君悅會前已敲定副手備案？　吳欣盈、趙少康財產申報日洩端倪

靠「三國」打響名號　遊戲大廠砸5.38億買古亭商辦

機器人尬「投擲飛盤」12／9最終戰！28強爭奪冠軍10萬獎金

被指接受招待「赴陸被洗腦」　鄉長喊冤：行銷農產全程自費

施明德傳「肝癌命危」住加護病房！游盈隆曬合照：應可脫離險境

「黏人萌貓」愛趴腿上睡覺　貼心牠們繞過「凸凸一塊」原因溫暖

不斷更新／廖健富掃中華隊首轟　3比0領先巴勒斯坦

藍綠白6位正副總統財產一次看！　趙少康摘存款王、賴清德登保險王

台7線北橫41.8K坍方雙向中斷　復興工務段搶修...4小時通車

賓士貓見媽端晚餐瘋狂碎念　她超無奈：你已經吃飽了！

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

女星機上抽菸嗆「你被炸死了嗎」　航空公司還原現場：空服員制止

台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人

面對誘惑不動搖！4星座自律到極致

「4生肖」2024貴人運超強　事業、財富旺整年

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

3屁孩害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

更多熱門

相關新聞

侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨（4日）勘查台南七股光電廠時，痛批綠光電案、88槍案爭議，對此，民進黨立委林俊憲5日表示，目前政壇裡，最了解88槍來龍去脈、最熟識主謀的人，一個除了謝龍介就是李全教，「還有臉來到台南提起這件事？明明最清楚一切的人就站在你隔壁啊。侯友宜這麼好奇88槍，問你旁邊那位啊！」

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

柯文哲酸：侯友宜有個很好的保母

柯文哲酸：侯友宜有個很好的保母

柯墊底？黃酸藍：不是說民調不可信

柯墊底？黃酸藍：不是說民調不可信

柯收大巨蛋爛攤　黃嗆侯搞不清楚

柯收大巨蛋爛攤　黃嗆侯搞不清楚

關鍵字：

侯友宜薛瑞元精神失調衛福部心健司心理健康

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

特斯拉Cybertruck飛踹實測

快訊／星光電競大賞發文致歉

2銀行限縮「轉帳功能」！明年1月1日生效

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面