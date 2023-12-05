　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

▲▼侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨（4日）勘查台南七股光電廠時，痛批綠光電案、88槍案爭議，對此，民進黨立委林俊憲5日表示，目前政壇裡，最了解88槍來龍去脈、最熟識主謀的人，一個除了謝龍介就是李全教，「還有臉來到台南提起這件事？明明最清楚一切的人就站在你隔壁啊。侯友宜這麼好奇88槍，問你旁邊那位啊！」

林俊憲表示，侯友宜跟趙少康跑到台南來，又開始針對光電亂講話，一下說什麼「魚死電生」，結果漁電共生場的烏魚大豐收；又說什麼「光電造成熱島效應」，一片空曠魚塭要如何造成都市才有的熱島效應？最離譜的是，侯友宜還敢提「88槍」，當你隔壁那位是塑膠嗎？

林俊憲指出，自己已經不知道說了幾次88槍的主謀背景，不過侯友宜愛講，我也很樂意再幫他複習。88槍主謀王文宗是國民黨的好朋友，李全教的左右手、朱立倫參選總統時的學甲區主任，甚至連他幫謝龍介賣力輔選的影片都貼出來給大家看過了，「還有臉來到台南提起這件事？明明最清楚一切的人就站在你隔壁啊。」

對於侯友宜批評，林俊憲質疑，而且侯友宜怎麼敢主動提起「慶記之都」呢？你難道忘了，在侯4月去新加坡不知道跟誰見面的時候，新北有人在上班尖峰時間拿著衝鋒槍對店家掃射42槍，眾目睽睽之下坐著計程車走了。或許侯友宜真的已經忘記自己是新北市長、忘了迴力鏢會打到自己。

林俊憲指出，台南日照長、地勢平坦，是發展光電的絕佳優勢，而且這些場址大多原本就是廢棄魚塭，就算是漁電共生場也一定要有養殖事實。牽涉到利益就會有糾紛，這不可否認，奇怪的是這些糾紛的始作俑者大多跟國民黨關係密切，卻反而被國民黨拿來攻擊台南，這已經不是「做賊喊抓賊」，根本是大聲喊「我就是賊，你奈我何？」

林俊憲表示，目前政壇裡，最了解88槍來龍去脈、最熟識主謀的人，一個除了謝龍介，另一個就是李全教，而李全教如果回到政壇，那台南的光電糾紛將永無寧日，「這兩個都是侯友宜的好朋友，想搞清楚88槍怎麼回事？答案就在你身邊，不要在電視上捨近求遠問我們了，轉個頭直接問就好，很簡單的。」

ET快訊
方文琳女兒想退出演藝圈　錄第一次回家抱著媽媽哭
快訊／操作印刷機右手遭捲入…4指粉碎
快訊／禽流感！2萬隻種雞撲殺　銷毀4萬顆蛋
假繳費簡訊盜刷600萬　爽買BMW、LV包包
新冠周增31死！　40多歲男「發病到死亡僅6天」
快訊／中選會審查總統、副總統候選人資格　結果出爐
台灣「最難吃泡麵」大翻身？　這口味震驚一票人：像鍋燒意麵
陸客遊威尼斯慘烈翻船！全因不聽船夫勸告　執意亂動拍照

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

非核家園與國際趨勢背道而馳！　侯友宜：錯誤政策禍國殃民

侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

快訊／吳欣盈、蕭美琴都safe！　中選會：查無雙重國籍也沒回復國籍

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲已經注定第三

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

北市警車護鈔不載民？雙北不同調　柳采葳：徒增民眾困擾

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

刑事補償法三讀修正　外國人、無國籍者在台冤獄可申請補償

林為洲挺統神！要潘文忠下台　控電競協會歷任理事長與綠關係匪淺

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

嬤親自剝蝦餵貓孫吃！　牠狂伸毛手：快給偶❤

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

女兒半夜醒來想爬上床　天兵爸媽誤認阿飄狂尖叫

侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

非核家園與國際趨勢背道而馳！　侯友宜：錯誤政策禍國殃民

侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

快訊／吳欣盈、蕭美琴都safe！　中選會：查無雙重國籍也沒回復國籍

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲已經注定第三

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

北市警車護鈔不載民？雙北不同調　柳采葳：徒增民眾困擾

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

刑事補償法三讀修正　外國人、無國籍者在台冤獄可申請補償

林為洲挺統神！要潘文忠下台　控電競協會歷任理事長與綠關係匪淺

楊小黎得「媽媽手」拔罐全黑色　李雪背7公斤孕肚看媽媽手冊秒哭

母要求「2天補完3週作業」　11歲弟大哭報警：叔叔我崩潰了...

侯康配高雄首面巨型看板來了　支持者贊助拼曝光：人民有好康！

12月底前微電車領牌免規費 　嘉義市監理站辦理微電車到點服務

給阿嬤照顧1年多！V臉貓失控膨脹「腫成虎斑花瓶」　脖子也快消失

嘉義民雄航太院區打造無人機重鎮　蔡英文出席動土典禮

網購雙12開打！天天有最低1元起限時搶　「品類日」夯品祭出回饋價

慧洋前11月自結EPS為3.07元　樂觀看2024年

快訊／操作印刷機出意外！　工人右手遭捲入…4指粉碎急送醫　

參選資格恐遭「惡法」剝奪　王家貞：尋求解決辦法永不放棄

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

民進黨開除劉櫂豪等7名違紀參選者

美麗島民調／賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

黨部主委酒駕　民進黨送中評會

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復國籍

嘉市議會通過推動設立性專區　黃敏惠：民意為重

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

最新民調：2024政黨支持度　藍27.5%、綠27.0%、白15.5%

沈富雄：讓柯文哲剩下的17％自生自滅

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

更多熱門

相關新聞

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復中華民國國籍

快訊／中選會：查無候選人有外國國籍、回復中華民國國籍

中央選舉委員會5日舉行委員會議，會中審定通過第16任總統、副總統選舉候選人資格，經該會審查結果，各組候選人資格均符合總統副總統選舉罷免法規定，亦查無候選人有具有外國國籍、回復中華民國國籍或歸化取得中華民國國籍等不得登記為候選人之情事。中選會將於12月11日辦理候選人姓名號次抽籤，並於12月15日公告候選人名單。

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲注定第三

估總統得票比「賴45%、侯35%、柯20%」　姚立明：柯文哲注定第三

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

侯友宜影片揭思覺失調患者姓名、長相　王婉諭：別為選舉傷害病友

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

藍白合涉搓湯圓列被告！　侯友宜：用司法手段浪費司法資源

民進黨開除劉櫂豪等7名違紀參選者

民進黨開除劉櫂豪等7名違紀參選者

關鍵字：

侯友宜88槍2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲光電謝龍介國民黨民眾黨民進黨林俊憲

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

同學虧女友一股媽媽味！他刪光合照　3個月後哭了

特斯拉Cybertruck飛踹實測

苑裡手搖店換店長　1.2萬人見「員工照」讚爆

快訊／星光電競大賞發文致歉

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面