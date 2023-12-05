侯友宜台南造勢提「88槍」　綠委：這麼好奇的話問你旁邊那位啊！

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨（4日）勘查台南七股光電廠時，痛批綠光電案、88槍案爭議，對此，民進黨立委林俊憲5日表示，目前政壇裡，最了解88槍來龍去脈、最熟識主謀的人，一個除了謝龍介就是李全教，「還有臉來到台南提起這件事？明明最清楚一切的人就站在你隔壁啊。侯友宜這麼好奇88槍，問你旁邊那位啊！」

林俊憲表示，侯友宜跟趙少康跑到台南來，又開始針對光電亂講話，一下說什麼「魚死電生」，結果漁電共生場的烏魚大豐收；又說什麼「光電造成熱島效應」，一片空曠魚塭要如何造成都市才有的熱島效應？最離譜的是，侯友宜還敢提「88槍」，當你隔壁那位是塑膠嗎？

林俊憲指出，自己已經不知道說了幾次88槍的主謀背景，不過侯友宜愛講，我也很樂意再幫他複習。88槍主謀王文宗是國民黨的好朋友，李全教的左右手、朱立倫參選總統時的學甲區主任，甚至連他幫謝龍介賣力輔選的影片都貼出來給大家看過了，「還有臉來到台南提起這件事？明明最清楚一切的人就站在你隔壁啊。」

對於侯友宜批評，林俊憲質疑，而且侯友宜怎麼敢主動提起「慶記之都」呢？你難道忘了，在侯4月去新加坡不知道跟誰見面的時候，新北有人在上班尖峰時間拿著衝鋒槍對店家掃射42槍，眾目睽睽之下坐著計程車走了。或許侯友宜真的已經忘記自己是新北市長、忘了迴力鏢會打到自己。

林俊憲指出，台南日照長、地勢平坦，是發展光電的絕佳優勢，而且這些場址大多原本就是廢棄魚塭，就算是漁電共生場也一定要有養殖事實。牽涉到利益就會有糾紛，這不可否認，奇怪的是這些糾紛的始作俑者大多跟國民黨關係密切，卻反而被國民黨拿來攻擊台南，這已經不是「做賊喊抓賊」，根本是大聲喊「我就是賊，你奈我何？」

林俊憲表示，目前政壇裡，最了解88槍來龍去脈、最熟識主謀的人，一個除了謝龍介，另一個就是李全教，而李全教如果回到政壇，那台南的光電糾紛將永無寧日，「這兩個都是侯友宜的好朋友，想搞清楚88槍怎麼回事？答案就在你身邊，不要在電視上捨近求遠問我們了，轉個頭直接問就好，很簡單的。」