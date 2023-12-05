台3線夜間逆向停車「拒檢還撞警車」　酒駕男被逮...車上抄出槍毒

記者蔡文淵／苗栗報導

大湖分局巡邏員警在今(5日)凌晨0時許，行經台3線南下車道發現一自小客車逆向停放，警方直覺可疑趨前攔查，竟遭駕駛拒檢衝撞警車，警方當場將駕駛逮逮捕，並在車上起獲安非他命、海洛英毒品及獵槍等證物，且駕駛面帶酒容，經檢測後酒測值超標，全案依法移送偵辦。

▲徐姓男子深夜在台3線大湖路段逆向停車，拒絕警方攔查還衝撞警車，駕駛酒駕當場被逮捕，並在車上起獲安非他命、海洛英毒品及獵槍等證物。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

大湖分局表示，大湖派出所警員林煒頡、王淯任昨晚執行巡邏勤務，巡經大湖鄉台3線128.9公里處，見一輛自小客車逆向停車，停留該處直覺可疑，立即趨前盤查，自小客車徐姓駕駛（34歲）見警方出現，踩下油門拒檢衝撞警車，造成警用車輛右側車門板金凹陷受損，警方見狀立即上前逮捕控制，此時徐男面帶酒容且身上散發濃厚酒味，警方隨即要求徐男配合進行酒測，檢測後酒測值0.26、超過標準，警方依妨害公務、公共危險現行犯將徐男逮捕。

警方並對徐男所駕駛之自小客車實施附帶搜索，在該車後座發現獵槍一把，並於在駕駛座旁發現海洛因、安非他命等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例、妨害公務、毀損、公共危險現行犯移送苗栗地檢署偵辦，同時也將向上溯源追查毒品源頭。