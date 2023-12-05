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統神怒噴Toyz「館長真實反應曝光」　他看直播笑了：這麼靈活

▲館長忍不住笑了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰、CTESA）

▲館長忍不住笑了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，沒想到主辦方邀Toyz頒獎給統神，讓不知情的他當眾發怒，掀起輿論譁然。對此，館長歪樓笑說，沒想到統神還可以跳起來，同時也強調和兩人並沒有交惡，沒打算加入戰局。

昨晚爭議爆發後，館長也開直播笑說，「我沒想到統神還可以跳起來，還可以小跑步，還可以這麼靈活，靈活的胖子...不錯，不過看他好像沒有瘦下來，身體要注意阿。」

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同時，館長也表示，自己和Toyz、統神都沒有交惡，不打算加入戰局，不過他仍認為，若是要做效果的話，可以等到領完獎再做會比較恰當。

回顧整起事件，Toyz宣布統神獲得「娛樂效果獎」後，當事人直接衝上台搶麥，怒喊「找個販毒的來頒獎，製作單位怎麼做的......，販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗。」

▲館長忍不住笑了。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰、CTESA）

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

眼看場面一觸即發，Toyz尷尬走下台，而台下統神的老婆003也氣問，「這是個整人的獎項嗎？」隨後帶著孩子離席，儘管統神後面上台表示，只是做做效果，但已讓輿論炸鍋。

事後，中華電子競技運動協會（CTESA）也發聲明表示，電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，並未列入本會資格審查範圍中，經此事件，未來會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件；此外，電競大賞活動已舉辦4屆，從來沒有接受任何政府補助，本次大賞經費全數由本會蕭理事長單獨贊助，希望大家不要以訛傳訛、製造謠言。

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