統神「當眾怒噴Toyz」網上炸鍋！他2關鍵力挺：洗白這麼容易？

▲統神上台開罵 。（圖／翻攝自CTESA）

記者周亭瑋／綜合報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，沒想到主辦方邀Toyz頒獎給統神，讓不知情的統神當眾發怒，掀起一陣譁然，而網上輿論也沸騰一整晚。對此，一派網友認為，統神失了風度，然而許多人則發文力挺，還有網友點出2大關鍵，吐槽「現在洗白這麼容易？」

昨晚，Toyz宣布統神獲得「娛樂效果獎」後，當事人直接衝上台搶麥，怒喊「找個販毒的來頒獎，製作單位怎麼做的......，販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗。」

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眼看場面一觸即發，Toyz尷尬走下台，而台下的003也氣問，「這是個整人的獎項嗎？」隨後帶著孩子離席，儘管統神後面上台表示，只是做做效果，但網上仍吵翻了。

▲Toyz後來也尷尬下台。（圖／翻攝自CTESA）

對此，有網友在PTT發文直言，這一波力挺統神，同時點出兩大關鍵，首先針對鄉民吐槽，「犯錯不可以有第二次機會？」他認為，當然可以有改過自新的機會，但是要自己去爭取的，「去偏鄉做公益個十幾年，拿個幾個貢獻獎，再來談在媒體前洗白，這個是20幾年前的作法；結果現在不是，做幾個直播，吐槽一下小吃就洗白了，笑死。」

再來是關於頒獎人，原PO直言，「當頒獎人跟第二次機會，未免差太多，你希望在事業有一番成就時，被頒發什麼十大青年楷模獎，結果頒獎人是XX犯？就算是里長頒發的里民貢獻獎，你可以接受有爭議的人頒給你？」

對此，鄉民們紛紛回應，「上樑不正下樑歪」、「整場的人都覺得沒問題，就是最大的問題」、「物以類聚，在場不知道多少人......，當然不覺得有什麼問題」、「歡迎來到台灣，洗白超容易的地方」。

▲協會發聲明。（圖／翻攝自CTESA臉書）

事後，中華電子競技運動協會（CTESA）也發聲明表示，電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，並未列入本會資格審查範圍中，經此事件，未來會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件；此外，電競大賞活動已舉辦4屆，從來沒有接受任何政府補助，本次大賞經費全數由本會蕭理事長單獨贊助，希望大家不要以訛傳訛、製造謠言。

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