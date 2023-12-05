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找Toyz頒獎給統神「根本羞辱人」　當年恩怨被挖出！鐵粉洗版怒了

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

記者周亭瑋／綜合報導

電競界年度盛事「2023星光電競大賞」昨盛大舉辦，怎料主辦方邀Toyz頒獎給統神，讓不知情的他當眾發怒，大罵「販毒狗」。而兩人當年的恩怨情仇也被翻出，不少粉絲怒洗版，「主辦單位故意要搞事欸」、「兩人一堆過節」。

昨晚，Toyz宣布統神獲得「娛樂效果獎」後，當事人直接衝上台，怒喊「找個販毒的來頒獎，製作單位怎麼做的......，販毒就乖乖接受審判好嗎，來這邊丟臉幹嘛，販毒狗。」而Toyz不久後則尷尬走下台，不過最終統神再度走上台，表示是做做效果。

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眼看頒獎典禮爆發衝突，許多網友質疑，為何找Toyz來幫統神頒獎，粉絲們更直言，「統神說過，同台一定開噴，說到做到，有料；主辦單位很明顯就故意的啊，故意要搞事欸」、「主辦單位就是太傻太天真，統神實況最不做效果的時候，就是開噴Toyz還有劉伯駿，那都是刻在他心底的名字」、「點擊頭像拜訪家園了解一下」、「統神當時超級逆風丟了很多工商，後面就說有椅子就沒有他，結果今天003與統神在不知情的情況遇到了椅子，他們才會暴走」、「頒獎找個會讓得獎人生氣的對象，主辦單位有問題嗎？是把人弄上去羞辱吧？」

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

▲粉絲怒批，主辦方根本搞事。（圖／翻攝自臉書）

隨著昨晚事件在網上發酵，兩人當年的恩怨也被挖出，就有鄉民透露，當年統神跟Toyz共同工商一個遊戲，他們在裡面PK，輸的人要把遊戲ID改名，「結果統神輸了，Toyz就要求他把遊戲ID改成『Toyz的狗』，統神玩遊戲中途就已經很不爽了，聽到這個要求就爆炸了。」

而另一名網友則補充道，在此次事件前，兩人早已有些不對盤，廠商還故意找兩個對頭同台，只能說是司馬昭之心，「椅子雖說兩人是冤家CP，在那段工商中一定得做做效果，但很明顯可以看得出來，他利用工作挾怨報復，表面上做效果，實際上卻是各種嘲諷挑釁，擺明就是要讓統神出糗，以報過去的舊仇。」

▲統神上台開罵。（圖／翻攝自CTESA）

▲粉絲們都知道兩人的恩怨情仇。（圖／翻攝自臉書）

至於統神，他直言，「面對椅子的挑釁，他的後續處理也不是很妥當，第一說好要改ID的，但最後沒照規定來；第二是叫椅子滾回香港，這是我覺得最過份的錯誤；第三檢舉對方影片有侵權問題，這幾乎是圈內的共識，基本上不會特地去檢舉。」

另外，中華電子競技運動協會（CTESA）也發聲明表示，電競大賞活動目的在於表彰在電競領域的貢獻與影響力，所有入圍者、得獎者的個人其他經歷，並未列入本會資格審查範圍中，經此事件，未來會審慎評估是否需要制定不得擔任頒獎人或入圍者的相關條件；此外，電競大賞活動已舉辦4屆，從來沒有接受任何政府補助，本次大賞經費全數由本會蕭理事長單獨贊助，希望大家不要以訛傳訛、製造謠言。

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