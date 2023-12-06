快訊／被統神嗆「販毒狗」　Toyz毒品案二審今上午10點宣判

▲Toyz毒品案今天將於台中高分院進行二審宣判。（圖／資料照片）



記者游瓊華、白珈陽／台中報導

電競「英雄聯盟」（LOL）前世界冠軍「Toyz」劉偉健曾爆吸毒、販毒爭議，未料卻受邀擔任「星光電競大賞」擔任頒獎人，並被受獎人亞洲統神張嘉航大嗆販毒狗引發熱議，更掀起Toyz有毒品案在身卻擔任頒獎人爭議。台中高分院日前裁定，Toyz的毒品案二審辯論終結，將於6日上午10點宣判。

▲Toyz被統神在電競大賞中嗆販毒狗，事後開直播道歉砸爛冠軍戒指，宣布退出電競圈。（圖／翻攝Toyz YouTube）



Toyz在 4日受邀到「中華民國電子競技運動協會」舉辦的「星光電競大賞」擔任頒獎人，遇上世仇、另名實況主「亞洲統神」張嘉航當場飆罵「販毒狗」，引發輿論熱議，事後Toyz開直播道歉，還播放佛經，也認為他過去拿了世界冠軍，現在卻讓電競圈蒙羞，因此選擇砸爛冠軍戒指，代表他退出電競圈。

台中高分院10月底二審審理Toyz毒品案，Toyz打出積極參與公益，還補件公益團體頒贈的感謝狀30多張，希望合議庭審酌給予緩刑，審判長諭知，10月底全案辯論終結，今天將進行二審宣判。

檢警調查，Toyz自109年11月向上游以新台幣60萬元價格購入大麻煙彈500顆，隨後尋找合作販毒下線，以每顆4500元至7000元不等價格販售販賣大麻煙彈。警方察覺有異後，於110年8月9日佯裝成購毒者，以16萬5000元價格欲購入154顆大麻煙彈，隨後當場將犯嫌逮捕，並扣得二級毒品大麻煙彈154顆等證物。