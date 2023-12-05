等10年終上位！律師夫深夜介紹小三　正宮喪子又罹癌崩潰怒告

▲新北一名正宮罹癌、喪子，丈夫卻在此時火速離婚、再婚小三。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名正宮2020年診斷出罹癌，隔年獨子又車禍過世，官司打到一半正心力交瘁時，身為律師的丈夫深夜將她叫到事務所，介紹小三說「我有跟○小姐有一些情感」，加上小三不斷傳訊騷擾辱罵，讓她崩潰離婚，不到2個月就看到小三在臉書公布和丈夫的喜訊，還標註「10年的愛情」，她怒將2人告上法院。新北地院審理，判兩人侵害配偶權且作為毫無人情義理，要連帶賠償賠100萬，另丈夫家暴行為再賠40萬元。可上訴。

擔任家庭主婦的正宮發現，身為律師的丈夫無論去外縣市開庭、參加同學會，小三都會在臉書顯示前往同一地點，而且小三曾多次加丈夫好友又解除，讓她起疑詢問丈夫，但丈夫僅說兩人一起喝過幾次酒而已。而後正宮看到小三在丈夫生日當天發文，說已搬家到丈夫律師事務所附近，此後丈夫經常出外喝酒、徹夜不歸，甚至喝到不去開庭。

正宮還接到小三多次傳訊騷擾，以丈夫向她借款60萬未還為由，傳訊要正宮還錢，還轉貼丈夫傳給小三的訊息「我想妳」等甜言蜜語，說「最好是現在馬上去打砲，妳老公說看到妳就倒陽」，聲稱只要還錢就不會再騷擾，讓正宮信以為真，匯款60萬到小三指定帳戶，被丈夫知情後，竟說沒向小三借錢，譏笑正宮「是妳自己白癡」。

正宮的獨子看到小三傳來示威的訊息也相當生氣，想打電話罵小三幫出氣，都被正宮阻攔下來，不料兒子在前年6月赴美留學前夕，不幸因車禍過世，丈夫卻不顧她罹癌、兒子車禍事件也還在打官司，經常徹夜不歸，正宮懷疑丈夫和小三廝混，感到相當痛苦。

某天正宮下班後，丈夫又再度失聯，她於12點時正要上床睡覺，卻突然接到丈夫電話，要她趕來律師事務所接他。正宮連忙前往，半途又接到小三用丈夫的手機打來說「要說清楚」，她到場目睹丈夫和小三在辦公室，現場還有2、3根菸蒂與喝剩的半瓶酒，丈夫當場向她介紹小三說「我有跟○小姐有一些情感」等語，讓她認為兩人顯有姦情。

去年5月丈夫和小三在外喝酒後，正宮和她母親又接到小三的電話，說丈夫要離婚，還用丈夫帳號傳訊連連辱罵她媽「我X你媽的B」。正宮不堪一直被騷擾，終於決定於去年11月和丈夫調解離婚，不久小三就在臉書貼文「這是我的結婚證書..媽咪說：現在起你是○太太 #十年愛情」，兩人火速於2個月後結婚，讓正宮忍無可忍，提告對兩人求償100萬元。

▲小三在臉書發佈和律師登記的喜訊。（圖／翻攝自法院判決書）

另外，正宮指出，丈夫於去年3月喝酒後向她咆哮狂飆三字經「操你X的！給我錄阿！給我錄不錄？錄不錄？錄不錄？」、「婊囝（婊子）」，恐嚇要打死她，讓她相當害怕，也要求償40萬元。

全案審理時，人夫和小三否認姦情，表示「我有跟○小姐有一些情感」，指的是小三開導人夫喪子之痛的感恩開導之情。

法官認為，正宮雖匯款給小三60萬元，但人夫已將款項60萬匯回給正宮。另人夫雖否認家暴，但他身為資深律師，如果沒有家暴，不會不做抗辯就接受法院通常保護令裁定，判他家暴屬實，應賠正宮40萬元。

法官另檢視相關證據，包含小三臉書貼文和小三指控正宮強姦人夫等錄音，判兩人長期侵害配偶權，還以種種不堪入耳之言詞辱罵正宮，言行侵門踏戶，毫無人情義理可言，應賠償100萬元。可上訴。