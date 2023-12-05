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瞞妻載女同事回家　半夜3時起床「約夜跑」！人妻怒：丟2寶給我顧

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲老公隱瞞載女同事回家。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

信任是維持感情的基礎，一旦有了隱瞞，就很容易出現問題，一名人妻表示，老公最近跟一名女同事走得很近，還會送對方回家，但卻不會跟她說，有次老公凌晨3時起床，竟然是要跟女同事約去跑步，讓她超傻眼，兩個小孩半夜哭鬧，老公都不曾起床哄過，「為什麼不能避嫌呢？是我太小心眼了嗎？」

原PO在Dcard上發文，「隱瞞老婆下班載女同事回家」，某天聊天時，老公說有個女同事住在家裡附近，她因此默默記在心上，為了方便，雙方有開定位，「接近他下班時間，我偶爾會打開定位，看看他離開公司了沒」。

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某次，她想請老公買晚餐回家，打開定位發現老公在女同事家，還有一次想叫老公早點回家，結果打開定位，又是在女同事家；老公坦承送女同事回家，她氣得直接攤牌，「我不喜歡他隱瞞，請他不要再載女同事回家」。

怎料當天晚上，老公半夜3時起床，說要跟女同事去夜跑，「平常半夜爬不起來，寶寶半夜哭鬧都在睡覺的人，跟我說她要跟女同事去夜跑，我真的非常難過也很生氣」，但老公強調與女同事只是朋友，對方也有男朋友，隱瞞只是怕她生氣，「就算他們之間沒有什麼，我就是不開心，為什麼不能避嫌呢？是我太小心眼了嗎？」

貼文一出，網友認為不單純，「會讓一個男人半夜爬起來的東西只有精蟲而已」、「這很明顯就是有問題欸，妳老公的心思越放越多在女同事身上了」、「他們之間一定有什麼，感覺可以默默蒐集證據了」、「我問了我老公，你老公這是什麼心態，他說：為了做愛」、「是約跑還是約砲？對方有男友又怎樣？大公司多的是結婚的人互相搞，日久生情，聊久打砲」。

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