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政大人妻偷吃同事！嬌喊「戳GG」又噴噴…老公收遺物見色色崩潰

▲▼床事,性感,性愛,性,夫妻,偷情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲人夫收妻子遺物時才發現被綠了，心碎向小王提告。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人夫在妻子過世後整理遺物時發現，妻子出軌同樣任職於政治大學的同事小金（化名），還遭對方提告求償，雙方還有不少鹹濕對話，讓他大受打擊，決定向小金提告，日前法院判小金應賠償人夫15萬元，可上訴。

人夫主張，小金與妻子一同在政治大學任職時發生婚外情，小金的妻子也曾因2人的姦情提告求償，後來成立訴訟上和解，自己是直到妻子離世，整理遺物時才發現起訴狀及親密對話，決定向小金提告求償精神撫慰金60萬元。

小金否認與人妻出軌，表示該起訴訟是因妻子過去與他相處不睦，商討離婚多年卻沒有結果才引起的。他表示，當初妻子未經他的同意下登入他的LINE，並擷取片段對話紀錄，接著又砸壞他的手機，以片段對話提起求償訴訟，來作為離婚訴訟的準備。

小金提到，自己同時也就未經同意登入手機、砸壞手機等狀況，向妻子提出刑事訴訟，最後雙方達成和解撤告、簽下保密條款，並於訴訟外協議離婚，認為這些對話紀錄與這起事件的待證事實並無關連。

但桃園地方法院並不採信他的說詞，法院就小金妻子提出的訴訟主張發現，小金與人妻間曾傳送「想你」、「想抱你」、「愛你」、「戳GG」、「噴噴」等親密對話，而小金當時辯稱，這只是問安、開玩笑或為因與人妻是無話不談的好友而互開的黃腔，並不否認對話的真實性，判小金應賠償人夫15萬元，全案仍可上訴。

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