柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

▲柯文哲愛將謝泊泓已婚，卻和人妻黨工林宜萱爆出不倫。（圖／翻攝自Facebook／高虹安、YouTube／滾石唱片 ROCK RECORDS）

記者郭玗潔／台北報導

民眾黨主席柯文哲愛將、新竹市長高虹安市府團隊行政處長謝泊泓，去年上任不到1個月就因為婚外情請辭獲准。外遇對象則是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱，婚外情曝光後，謝泊泓妻子也將兩人告上法院求償150萬元。新竹地院審理，判謝泊泓和林宜萱要連帶賠償45萬元。全案還可上訴。

謝泊泓被爆料帶林宜萱回宿舍偷情，事實上，單身宿舍環境的並不算好，3坪大的空間扣除淋浴間與必備設置後只能放下一個單人床，除了租金低廉外，最大的優點是「隱密性很高」。這棟單身宿舍位在新竹市巨城購物中心與曙光女中附近，由稅務局所管轄，謝泊泓因是一級主管，所以每月僅需負擔700元租金，水電另計，在新竹市寸土寸金的東區，真的打著燈籠都找不到。

▲宿舍隱密性高，即使透過地址導航也找不到。（圖／記者陳凱力攝）

正宮指出，她當年體諒謝泊泓經濟較不寬裕，讓他住進娘家，從相處到辦婚禮的大小事項一切從簡，原本以為日子簡單幸福，丈夫卻從去年開始以黨務繁忙為藉口，早出晚歸，民眾黨內部也出現耳語，指作為民眾黨秘書處主任的丈夫，和他的直屬秘書林宜萱來往親密。

正宮說，在高虹安當選新竹市市長後，謝泊泓未和她討論，就到新竹市政府接任行政處長並搬入宿舍，導致她連丈夫新竹的住所在哪都不知道，完全不被尊重，而丈夫才上任沒多久，就有記者連繫她，說拍到謝泊泓和林宜萱的親密互動，讓她非常崩潰。

根據媒體跟拍影片，謝泊泓去年12月25日接任新竹市行政處長後，27日就和林宜萱在便利商店外擁吻，並一起回宿舍過夜。今年1月11日早上8時，兩人在市府職務宿舍外十指緊扣牽手散步、當街熱吻，宛如熱戀情侶，14日晚間又在路邊抽菸、互動親密，直到深夜10時許，又共乘一部車參加黨工聚餐，席間親密並坐、互動熱情，謝泊泓多次撫摸林宜萱長髮，同桌的黨務人員都習以為常。15日凌晨餐敘結束，兩人一同回新竹宿舍過夜，當天下午3點又駕車到新竹巨城購物中心牽手逛街。

正宮痛訴，兩人明知自己都是有配偶的人，還發展婚外情，破壞她的婚姻圓滿，讓她深感痛苦、罹患憂鬱症，求償150萬元。

謝泊泓在審理時表示，他的婚姻本就爭吵不斷缺乏溝通，到民眾黨黨部工作後，因工作早出晚歸交集越來越少，婚姻早就名存實亡，且去年12月27日並沒和林過夜，今年1月14日也僅是在工作場合同桌吃飯。林宜萱則說，兩人從今年1月11日及1月15日之互動，並未侵害配偶權達「情節重大」，正宮求償過多。

法官檢視相關證據，認為兩人互動如熱戀中情侶或夫妻，非僅止於男女普通朋友或同事間正常社交，已侵害配偶權，審酌謝泊泓月薪約4萬元，林宜萱月薪約1萬1000元，名下有不動產、車，判兩人要連帶賠償45萬元。可上訴。