　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

▲▼柯文哲已婚前愛將謝泊泓和人妻黨工林宜萱爆出不倫。（圖／翻攝自Facebook／高虹安、YouTube／滾石唱片 ROCK RECORDS）

▲柯文哲愛將謝泊泓已婚，卻和人妻黨工林宜萱爆出不倫。（圖／翻攝自Facebook／高虹安、YouTube／滾石唱片 ROCK RECORDS）

記者郭玗潔／台北報導

民眾黨主席柯文哲愛將、新竹市長高虹安市府團隊行政處長謝泊泓，去年上任不到1個月就因為婚外情請辭獲准。外遇對象則是曾與他在黨部共事的人妻黨工林宜萱，婚外情曝光後，謝泊泓妻子也將兩人告上法院求償150萬元。新竹地院審理，判謝泊泓和林宜萱要連帶賠償45萬元。全案還可上訴。

謝泊泓被爆料帶林宜萱回宿舍偷情，事實上，單身宿舍環境的並不算好，3坪大的空間扣除淋浴間與必備設置後只能放下一個單人床，除了租金低廉外，最大的優點是「隱密性很高」。這棟單身宿舍位在新竹市巨城購物中心與曙光女中附近，由稅務局所管轄，謝泊泓因是一級主管，所以每月僅需負擔700元租金，水電另計，在新竹市寸土寸金的東區，真的打著燈籠都找不到。

▲新竹市稅務局宿舍。（圖／記者陳凱力攝）

▲宿舍隱密性高，即使透過地址導航也找不到。（圖／記者陳凱力攝）

正宮指出，她當年體諒謝泊泓經濟較不寬裕，讓他住進娘家，從相處到辦婚禮的大小事項一切從簡，原本以為日子簡單幸福，丈夫卻從去年開始以黨務繁忙為藉口，早出晚歸，民眾黨內部也出現耳語，指作為民眾黨秘書處主任的丈夫，和他的直屬秘書林宜萱來往親密。

正宮說，在高虹安當選新竹市市長後，謝泊泓未和她討論，就到新竹市政府接任行政處長並搬入宿舍，導致她連丈夫新竹的住所在哪都不知道，完全不被尊重，而丈夫才上任沒多久，就有記者連繫她，說拍到謝泊泓和林宜萱的親密互動，讓她非常崩潰。

根據媒體跟拍影片，謝泊泓去年12月25日接任新竹市行政處長後，27日就和林宜萱在便利商店外擁吻，並一起回宿舍過夜。今年1月11日早上8時，兩人在市府職務宿舍外十指緊扣牽手散步、當街熱吻，宛如熱戀情侶，14日晚間又在路邊抽菸、互動親密，直到深夜10時許，又共乘一部車參加黨工聚餐，席間親密並坐、互動熱情，謝泊泓多次撫摸林宜萱長髮，同桌的黨務人員都習以為常。15日凌晨餐敘結束，兩人一同回新竹宿舍過夜，當天下午3點又駕車到新竹巨城購物中心牽手逛街。

正宮痛訴，兩人明知自己都是有配偶的人，還發展婚外情，破壞她的婚姻圓滿，讓她深感痛苦、罹患憂鬱症，求償150萬元。

謝泊泓在審理時表示，他的婚姻本就爭吵不斷缺乏溝通，到民眾黨黨部工作後，因工作早出晚歸交集越來越少，婚姻早就名存實亡，且去年12月27日並沒和林過夜，今年1月14日也僅是在工作場合同桌吃飯。林宜萱則說，兩人從今年1月11日及1月15日之互動，並未侵害配偶權達「情節重大」，正宮求償過多。

法官檢視相關證據，認為兩人互動如熱戀中情侶或夫妻，非僅止於男女普通朋友或同事間正常社交，已侵害配偶權，審酌謝泊泓月薪約4萬元，林宜萱月薪約1萬1000元，名下有不動產、車，判兩人要連帶賠償45萬元。可上訴。

ET快訊
陸34歲網紅李娟癌逝　2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」
快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府：勿為選舉混淆視聽
澳門旅遊塔出人命！　遊客跳下後死亡
台中跨年晚會　壓軸卡司公布
中華隊為何不都在大巨蛋比賽　棒協解釋原委
柯辰勳12／10告別式　母淚道別「好愛你」：會好好活下去
陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！登微博熱搜榜　3藝人都表態了
電纜垂落國道奪命　高公局開鍘「罰台電6萬元」
陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售！　黃牛價飆到2000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

不滿所長竟嗆聲「炸了派出所」　他PO網再罵「垃圾」被起訴

幫國中女兒洗頭竟壓頭逼亂倫　狼父受審還問法官：這個會關嗎？

林青霞愛店「東門興記」爆爭產　女告母盜父4千萬被揭疑為共犯

桃園大雨下整天路樹倒塌　大園警捲袖子緊急移除

柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

人夫算命「離婚才會跟她走得久」　正宮氣罵小三反賠5萬

高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦！　阿北險成洗錢人頭

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

快訊／嘉義市議會通過推動設置性專區！美女議員「醫療角度」力讚

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

不滿所長竟嗆聲「炸了派出所」　他PO網再罵「垃圾」被起訴

幫國中女兒洗頭竟壓頭逼亂倫　狼父受審還問法官：這個會關嗎？

林青霞愛店「東門興記」爆爭產　女告母盜父4千萬被揭疑為共犯

桃園大雨下整天路樹倒塌　大園警捲袖子緊急移除

柯文哲愛將搞上辣模人妻！3坪漏水官舍偷情　正宮求償150萬

高雄男向老婆娘家租房想退錢遭拒　耍賤招陷害岳父、小姨子

人夫算命「離婚才會跟她走得久」　正宮氣罵小三反賠5萬

高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦！　阿北險成洗錢人頭

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

快訊／嘉義市議會通過推動設置性專區！美女議員「醫療角度」力讚

台積電跌4元收570　台股小跌93點來到17328點

張柏舟79歲堅持不用替身　「滾落山崖」女兒抱頭痛哭

打過淡大棒球隊　馬翰文是香港入境助理員

台新、新光整併？　吳東亮：新壽國際會計問題未解前不可能

明揚大火政府推修法　南消二大聯手官田產業園區辦說明會

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

陸34歲網紅李娟癌逝！2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」　心碎畫面惹哭人

老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

《闇龍紀元 畏懼之狼》再揭預告　2024年夏季登場

社會熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

失火畫面曝！　家樂福烈焰狂竄2店員看傻

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

路邊撿紅包內有「1400美元」　想換新台幣慘了

知名T1職籃教練外遇　竟還撂友「圍毆兒子」

清潔隊員2打1遭反殺雙亡　他獨活被依殺人罪

衛福部處長「鬧區露天停車場」車震人妻　傳多人目擊

柯文哲愛將搞上人妻！正宮求償150萬

即／嘉市議會通過推動設置性專區　美女議員力讚

更多熱門

相關新聞

消防猛男和女教官摩鐵激戰　阻妻抓姦要賠5萬

消防猛男和女教官摩鐵激戰　阻妻抓姦要賠5萬

曾上過「消防猛男」月曆的消防員阿宏(化名)和同事女教官小珊(化名)上摩鐵，兩人一同出房時，當場被正宮抓包，雙方協議簽下4百萬和解書。事後妻子控訴，當時阿宏抓住她手臂強行將她抱離，已侵害她行動自由，求償60萬元，案經台灣高等法院審理，判阿宏限制正宮行動25秒，要賠5萬元。另正宮指阿宏兩人簽了和解書卻不付錢，也經法官判兩人要償還未付清的370萬。

汐止警查前妻行車軌跡　女同事相挺慘了

汐止警查前妻行車軌跡　女同事相挺慘了

抓姦在床　她怒把男友家當丟下樓

抓姦在床　她怒把男友家當丟下樓

17%上班族認「曾出軌同事」！驚人調查曝

17%上班族認「曾出軌同事」！驚人調查曝

前屏東縣議員和小三變「賢伉儷」！正宮怒告

前屏東縣議員和小三變「賢伉儷」！正宮怒告

關鍵字：

外遇婚外情偷吃配偶權

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

快訊／星光電競大賞發文致歉

特斯拉Cybertruck飛踹實測

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面