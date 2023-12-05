快狠準！花蓮推動機車定檢通知E化　快登錄享便利

▲車流熱區定點宣導機車定檢E化簡訊服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣響應國家淨零減碳策略方針，推動機車排氣定檢E化手機簡訊通知服務，相較於傳統定檢明信片通知，加入手機簡訊通知方能讓車主更快速且有效收到機車定期檢驗訊息。花蓮縣環境保護局提醒，尚未登錄的機車車主，可儘速登錄加入機車排氣定檢E化簡訊通知服務，避免錯過接收定檢通知資訊。

▲專人協助申請汰舊補助作業，減少民眾辦理時間。

縣長徐榛蔚表示，因部分偏遠鄉鎮未設置排氣檢驗站，民眾收到定期排氣檢驗通知需騎乘至鄰近鄉鎮完成檢驗，為增加偏遠地區民眾驗車便利性，花蓮縣政府設置2部移動式檢驗車，巡迴偏鄉免費定期檢驗服務，並同步推動機車排氣定期檢驗手機簡訊通知服務，只要車籍登記於花蓮縣的機車，車主可利用手機或平板掃瞄QR-Code進入線上申請系統，依系統提示登記申請完成，車主於車輛應定檢月份將收到簡訊提醒通知後儘速前往檢驗站完成當年度機車檢驗。

花蓮縣為持續有效減少碳排放，在交通運輸的部份，以綠色電能車輛替代燃油車的使用減少高污染機車，加速淘汰高污染機車為主軸，故採取先低碳、後淨零的目標逐年邁進，來提升花蓮好空氣。截至112年10月底全縣機車到檢率84.75%，鼓勵汰除環保1-4期高污染機車9,748輛次，減碳量達1,747公噸，成效良好。

更多機車排氣定檢相關規定可以「環境部機車排氣定期檢驗資訊管理系統」（https://reurl.cc/3eQ0yl）查看，或洽詢專線038-239935。

