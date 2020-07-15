實名制口罩可以補領了！　「一律簡訊通知」處理費7.35元由政府負擔

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日表示，在口罩實名制2.0/3.0線上預購並完成繳費，但沒有領取口罩的民眾，可以開放補領，相關單位會以簡訊通知民眾至原指定通路及門市補領，如遇原門市有關轉店情形時，民眾則可循原訂購通路（eMask、健保APP及Kiosk）重新選擇門市補領口罩。

指揮官陳時中表示，為落實防疫措施簡化補領程序，本次補領口罩需支付超商等通路的處理費7.35元將由政府負擔，但本次補領民眾若仍逾期未領，該次處理費及簡訊等相關費用則由民眾自行負擔。

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▲口罩接下來將會用簡訊通知補領。（圖／流行疫情指揮中心提供）

指揮中心指出，由於口罩補領需進行eMask、健保APP及通路商事務機（kiosk）增修系統及封裝測試等相關工作，同時也需配合修改超商/市與藥妝店口罩領取流程及相關門市人員教育訓練，相關預備作業至少需30個工作天。

為使補領程序順利，第1期至13期民眾補領口罩將併於第15期的預購期程辦理；自第14期起補領併於次2期（即第16期，各期以此類推）的預購期程辦理，並以補領1次為原則。

如果原選擇門市、通路正常營業，會在8/28簡訊通知，8/31~9/13可到指定地點補領口罩，如果原選擇門市或通路已經停止營業或更換地點，會在8/24先以簡訊通知，民眾可選擇補領口罩地點，8/28收到簡訊通知後，8/31~9/13可到指定地點補領。

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