考生注意！大學指考明起開放報名「27日截止」　簡訊通知應試號碼

▲大學指考明起開放報名「27日截止」。（圖／記者黃克翔攝）



記者許展溢／台北報導

為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，110學年度大學指考延後至7月3日至7月5日舉行，大學入學考試中心今（17日）指出，指考報名日期不變， 仍自明天（18日）起至5月27日截止，逾期不予受理。

大考中心表示，高三在學學生，應一律經由就讀學校辦理集體報名；其他具備報考資格者，可委託經政府立案且已獲得本中心發給集體報名單位代碼之補習班報名，亦可個別網路報名。報名時，應依簡章規定繳交照片，並完成繳費。未於規定期限內辦理報名、繳交照片 及繳費者，視為未完成報名手續，逾期概不受理補辦報名或繳費，並不得參加考試。

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大考中心提醒考生，自109指考不再寄發紙本考試通知，請考生自6月10日起至大考中心網站／指定科目考試／試務專區／應考資訊查詢系統查覽或列印，或以電話語音02-23643677 查詢。考生可於報名時盡量填寫行動電話號碼，中心將以簡訊通知應試號碼與本中心查詢網址，該號碼亦作為成績通知、試務緊急連絡或大學入學通知使用。

有關指考相關資訊，可至大考中心網站「指定科目考試專區」 查詢；《選才電子報》第 321 期刊載 110 指考報名注意事項，考生可多加閱覽。

《因應疫情調整試務日程及試務作業》 試務日程調整如下：

一、開放應試號碼網路查詢日期：6 月 10 日-至 7 月 5 日。

二、試場分配表及考試地點公布日期：6月22日至7月5日。

三、突發傷病考生應考服務受理申請日期：1.由本中心受理：6月22日至 6 月 30 日2.由考區受理：7 月1日至考試當日。

四、試場查看開放時間，為各該考場（分區）開始考試當天之前一天下午 3 時至 5 時。

五、考試日期：7月3日至7月5日。

六、公布前一日考試科目選擇（填）題答案：7月4日（日）至7月6日。

