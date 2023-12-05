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大陸 大陸焦點 特派現場

新娘在夫妻對拜時被「用力壓頭」　網傻眼：把陋習當習俗

記者廖翊慈／綜合報導

河南一位新娘近日在婚禮中夫妻對拜的環節，遭一旁的女子大力壓頭，即使對此舉動不悅，也只能繼續婚禮儀式。該段影片曝光後，引起不少網友們討論，「這種令人感到不適的傳統習俗，真的大可不必保留！」

據《和訊新聞》報導，河南南陽近日發生一起「新娘夫妻對拜被壓頭」的事件。化妝師張小姐表示，早期新娘因為害羞不好意思對拜，就有親朋好友幫忙按一下頭的傳統習俗，但現在這種做法已經不被大多數人接受了。

▲新娘對拜時遭壓頭。（圖／翻攝自微博）

▲新娘遭一旁黑衣女子壓頭。（圖／翻攝自微博）

影片中，新娘穿著傳統服飾，頭上華麗的髮飾看上去有些沉重，在進行對拜儀式時，一旁黑色上衣的女子用力將她的頭壓下去。新娘扶著頭上的飾品起身，面色看似有些尷尬，但還是忍住沒有發脾氣。張小姐表示，壓頭這個行為容易破壞新娘的髮型和妝容，這習俗在當下確實讓人感到不合適。

不少網友為新娘打抱不平，認為根本是把陋習當習俗，「我一個本地人都沒見過這種」、「若我是新娘轉身就是一巴掌」、「手欠，什麼年代了」、「這樣按下去真的挺疼的，頭上東西很沉」、「不道德的風俗不值得留下，留下必然後患無窮」、「髮型整亂，還有可能把新郎新娘兩個人的頭撞到」、「我之前結婚也被壓，頭撞到地很大聲，我老公直接瞪著那人要她道歉」、「新郎在幹啥呢？不制止嗎」。

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