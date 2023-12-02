台鐵婚禮24對新人完婚！站務員女追男　見車長「調車超帥」秒淪陷

▲台鐵今日舉辦集團婚禮。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局今日舉辦「台鐵集團結婚典禮」，共有24對佳偶結為連理。戴敬軒、邱韋甄兩人過去在北投受訓時認識彼此，受訓期間一起玩桌遊，兩人接著進一步交往。潘昶宏、吳婉慈兩人是在進行調車作業時認識彼此，吳婉慈直呼，「老公調車時很帥」，心動不已的她透過同事告白，兩人終於修成正果。

台鐵局今日舉辦台鐵集團結婚典禮，今年是自101年以來第九次舉辦集團婚禮，至今已促成264對佳偶結為連理。今年則有24對新人參與婚禮，其中10對新人兩人都是台鐵員工。

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▲▼今年是台鐵第九年舉辦集團婚禮。（圖／記者李宜秦攝）

彰化機務段技術助理戴敬軒、彰化車班車長邱韋甄兩人是在台鐵北投員工訓練時認識，兩人員訓期間一起吃飯、玩桌遊，感情也因此增溫。兩人結訓後依然保持聯絡，去年結束遠距離戀愛，共同在台中生活、在彰化工作，今天正式完婚。

▲彰化機務段技術助理戴敬軒、彰化車班車長邱韋甄兩人是在台鐵北投員工訓練時認識。（圖／記者李宜秦攝）

臺東機務段服務佐理馬志豪自110年進入台鐵工作，他在姻親的婚禮上認識妻子伍蓓蓓，兩人都是布農族，僅僅見面三次就確定關係跟未來，馬志豪笑稱，兩人距離遙遠，要見面只能依靠南迴鐵路。

▲臺東機務段服務佐理馬志豪自110年進入台鐵工作，他在姻親的婚禮上認識妻子伍蓓蓓。（圖／記者李宜秦攝）

花蓮車班車長潘昶宏、花蓮車站站務佐理吳婉慈兩人在職場上認識，吳婉慈表示，第一次看到老公調車「很帥」，當時覺得老公看起來好慈祥，而且對待工作很認真，喊行調的聲音很好聽，調車的時候超級帥，還會特別找老公學習，最終透過同事告白，兩人終於交往。

▲花蓮車班車長潘昶宏、花蓮車站站務佐理吳婉慈兩人在職場上認識。（圖／記者李宜秦攝）