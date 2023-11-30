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婚宴禮金怎麼包？最新行情價曝光　最頂6萬網全看傻

婚宴紅包禮金，包多少數目是一門學問。（示意圖／Pexels）

▲婚宴紅包禮金，包多少數目是一門學問。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

出席婚禮禮金到底要包多少？近日有民眾分享「新婚宴禮金紅包行情」，當中最高金額達到6萬元，許多網友都看傻眼，直呼「好朋友6600、兄弟12000，其他一律沒空」，不過也有網友認為，「紅包本來就是看交情看心意，何來規定」。

這名網友在臉書「爆廢公社」分享最新婚宴紅包行情，並表示「現在物價上漲，婚宴每桌價格漲價，紅包金額也跟著漲」，其中可見，若是較親民的海鮮餐廳來看，好兄弟或閨密1人2600起、攜伴3600至3萬6000；一般交情的朋友或同事1人出席2000起。

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若是婚宴會館，好兄弟或閨密1人3000起、攜伴3600至5萬；普通交情的朋友或同事1人出席至少要包2600，而最高檔的五星級飯店，好兄弟或閨密1人出席3600起、攜伴6600至6萬；一般交情的同事1人至少要包3000，對於原PO這張紅包行情表，不少網友直呼「好朋友6600、兄弟12000，其他一律沒空」、「難怪現在一堆人不辦婚禮了」、「寧願禮到人不到」、「攜伴是不是不限人數？價格好驚人啊」。

除此之外，也有人認為紅包就是看個人心意，「不懂哪裡來的紅包行情，婚宴是讓大家知道你結婚，感謝來祝福的親友，如果沒錢辦婚宴就不要辦了，辦了還在靠北別人包多少」。

網友分享最新婚宴禮金紅包行情。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

▲網友分享最新婚宴禮金紅包行情。（圖／翻攝自爆廢公社臉書）

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