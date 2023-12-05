影片曝思覺失調患者長相惹議　侯辦：虛心檢討立即調整

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨今（5日）舉行記者會質疑，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康昨召開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，在臉書公布的影片，曝光了患者的長相與姓名，明顯觸犯《精神衛生法》。對此，侯辦表示，引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整，若有不慎違反規定的地方，會虛心檢討，一切依法辦理。

民進黨發言人卓冠廷今表示，侯友宜、趙少康昨天在記者會的發言內容「踩在歧視的紅線上」，趙少康不僅描述了挾持公車事件的患者當年的職業，甚至用一系列形容詞如「很可憐」、「活在恐怖當中」等字眼在形容思覺失調症患者，恐怕會引起社會對精神病患者的不當評價跟歧視，更離譜的是，侯友宜在記者會後，竟在臉書分享當年的新聞片段，這段畫面多次曝光了挾持公車思覺失調症患者的長相和姓名，毫無任何遮蔽。

卓冠廷質疑，這樣的行為涉嫌違反了《精神衛生法》第37條及第39條規定，侵害患者隱私，侯友宜及其團隊除了偷偷將影片下架之外，應該公開向社會及當年患者、家人以及全台灣社會思覺失調患者道歉。

侯辦發言人李利貞指出，記者會的重點是呼籲國人注重心理健康，記者會中參與人員並沒有提及當事人名字。對於引用當年的新聞影片，不夠周全的部分都已調整。若有不慎違反規定的地方，會虛心檢討，一切依法辦理。

另，對於民進黨副總統參選人蕭美琴說，侯友宜是跳級選總統，李利貞也強調，三位總統參選人都當過直轄市長，可以把政績直接攤出來比較，包括捷運、公托和國民運動中心等，都能清楚看出侯友宜推動建設的魄力與執行力。