曝「侯康配」勝選機會　陳學聖分析：民調超過賴清德氣勢就會翻

▲前立委陳學聖。（圖／陳學聖提供）



記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選三腳督態勢底定，前立委陳學聖5日在臉書發文分析，根據最近民調顯示，民進黨的「賴蕭」微幅領先，國民黨的「侯康」緊追在後，民眾黨的「柯盈」則明顯落後，像極了馬拉松。他認為，只要侯友宜在月底前，有一次民調超過賴清德，氣勢就會翻上來，所以國民黨準備連辦15場大造勢，目的就是在衝刺、翻底盤，且民調中的非綠支持者有近三成多，是可以移動的，而這將會是「侯康配」勝選機會之所在。

「根據最近民調顯示，『賴蕭』微幅領先，『侯康』緊追在後，『柯盈』則明顯落後，像極了馬拉松。」陳學聖表示，這場賽事，民進黨總統參選人賴清德一直微幅領先，民眾黨總統參選人柯文哲居次，國民黨總統參選人侯友宜略落後，但進入後段，柯文哲體力放盡，落到第三，且被領先群拉大差距，要再快步趕上，有極大困難；而侯友宜則配速穩健，即使在落後時被場邊觀者冷嘲熱諷，依然沒有錯亂腳步，現已大步跨過柯文哲，緊追賴清德。

陳學聖指出，照理來說，賴清德是目前執政團隊，貴為副總統，享有眾多優勢，理當甩開其他競爭對手，可是現實情況卻非如此，賴清德支持度基本上是停滯的，一直在天花板盤旋，無法衝破，若依馬拉松的競爭潛慣例，第一名如果不能拋開緊逼的第二名，最後奪冠的往往都會是第二名，因為有尾勁。

陳學聖預估，只要侯友宜在月底前，有一次民調超過賴清德，氣勢就會翻上來，所以國民黨準備連辦15場大造勢，目的就是在衝刺、翻底盤，且民調中的非綠支持者有近三成多，是可以移動的，而這將會是侯康配勝選機會之所在。