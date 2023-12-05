　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑趙少康空手套中廣　民進黨：如何1億買57億中廣資產？

▲▼民進黨記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨中央黨部今天舉行記者會，批評趙少康。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（5）日舉行記者會，批評國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長引發爭議，發言人林楚茵說，趙少康2006年用1億換得57億中廣經營權時，中廣都還是被國民黨侵占的國家資產，當時趙少康以「不相當對價關係」取得中廣作為他的私產，趙少康顯然把國產變私產。

林楚茵今天上午偕同新北市立委參選人何博文、不分區立委參選人王義川，在中央黨部共同舉行記者會。

林楚茵指出，趙少康2017年曾經在媒體上自曝，經手中廣後才知道這家公司這麼賺錢，可以年領2億股利，結果中廣直到現在都還沒返還黨產會追徵的77億多元，還在用行政訴訟程序拖延；甚至在節目上大言不慚說「哇，我不知道中廣這麼好賺，可以年領兩億股利」，難怪只願意請假不願意放棄職位。

王義川隔空詢問，請問趙少康當年怎麼空手買57億元的中廣？當初如何把不當黨產左手賣右手，前總統馬英九最清楚，趙少康也應該自己說清楚，此外，馬英九有義務公開2006年國民黨產的中廣公司交易資訊，釐清國民黨當時將多少「國有財產」不法變賣，給社會最基本的交代。

王義川說，當時北檢鑑價中廣資產總值超過57億，結果國民黨中投公司用10億就決定賣給趙少康，「趙少康要買的時候說讓我先付2億，另外的8億等我賺錢再還你」，於是趙少康就去跟銀行借了2億，但是照道理來說，他還沒把10億交完，股權應該要信託，而趙少康也沒有去信託。

王義川更質疑，馬英九為什麼賣？為什麼賣這價格？為什麼急著賣？其次，趙少康憑什麼買？趙少康有什麼自信可以用2億買50億？銀行為什麼有把握可以賣給趙少康？還有馬為什麼沒落實信託追蹤？是否依約付款？建議趙少康如果要教導年輕人創業，應該要去教如何空手換到50幾億資產，然後現在選舉還不願意辭掉中廣的董事長。

何博文補充，國民黨宣布趙少康為副總統參選人時，輿論質疑他是否辭去中廣董事長，即便趙少康辭去主持人，他仍坐在政論節目「C位」、自己決定節目主KEY（主調），有沒有辭職也沒差別，基本上，趙徹底壟斷國民黨政治資源，民眾真的放心讓這些過去吃香喝辣的黨國權貴再掌權嗎？

行政院黨產會2019年召開中廣聽證會時，黨產會報告質疑，趙少康僅以1億元取得中廣經營權，以分期付款方式入主中廣；不過，當時趙少康即澄清，他只買廣播頻道，是用10億元買10億元，「10億元都是我賺的」，不是1億元買57億元。

ET快訊
陸34歲網紅李娟癌逝　2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」
快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府：勿為選舉混淆視聽
澳門旅遊塔出人命！　遊客跳下後死亡
台中跨年晚會　壓軸卡司公布
中華隊為何不都在大巨蛋比賽　棒協解釋原委
柯辰勳12／10告別式　母淚道別「好愛你」：會好好活下去
陸籍女歌手丁噹「為五月天發聲」！登微博熱搜榜　3藝人都表態了
電纜垂落國道奪命　高公局開鍘「罰台電6萬元」
陳耀訓蛋黃酥1分鐘完售！　黃牛價飆到2000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

分析藍營9成支持者回歸侯友宜　她斷言：柯文哲確定最後一名

國民黨團「三問」蕭美琴國籍爭議　要賴清德、內政部說清問題核心

「關鍵時刻、最佳拍檔」！侯康形象大片曝光　國旗別針展默契

王鴻薇問賴清德繳稅了嗎？　綠批冷飯熱炒：新北市府開稅單才能繳

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

影片曝思覺失調患者長相惹議　侯辦：虛心檢討立即調整

籲內政部應公布蕭美琴國籍「申請」資料　她疑：何時有中華民國籍

質疑趙少康空手套中廣　民進黨：如何1億買57億中廣資產？

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

快訊／賴清德老家違建是事實！　新北市府籲勿為選舉混淆視聽

分析藍營9成支持者回歸侯友宜　她斷言：柯文哲確定最後一名

國民黨團「三問」蕭美琴國籍爭議　要賴清德、內政部說清問題核心

「關鍵時刻、最佳拍檔」！侯康形象大片曝光　國旗別針展默契

王鴻薇問賴清德繳稅了嗎？　綠批冷飯熱炒：新北市府開稅單才能繳

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

影片曝思覺失調患者長相惹議　侯辦：虛心檢討立即調整

籲內政部應公布蕭美琴國籍「申請」資料　她疑：何時有中華民國籍

質疑趙少康空手套中廣　民進黨：如何1億買57億中廣資產？

台積電跌4元收570　台股小跌93點來到17328點

張柏舟79歲堅持不用替身　「滾落山崖」女兒抱頭痛哭

打過淡大棒球隊　馬翰文是香港入境助理員

台新、新光整併？　吳東亮：新壽國際會計問題未解前不可能

明揚大火政府推修法　南消二大聯手官田產業園區辦說明會

賴清德未收到違建通知？　黃國昌開嗆：請中央政府說明一下

農水署擴大灌溉面積「8萬農戶受益」　農民樂喊：水一開就來了

陸34歲網紅李娟癌逝！2兒上救護車「淚拉媽媽手告別」　心碎畫面惹哭人

老是疲倦無力+喘不過氣　台中女肺部竟被細菌「啃出1個洞」

《闇龍紀元 畏懼之狼》再揭預告　2024年夏季登場

政治熱門新聞

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

美麗島民調／賴蕭配37.8％領先　柯盈配「鐵票」僅9.3％

即／82歲施明德住加護病房　陳文茜：生命垂危

黨部主委酒駕　民進黨送中評會

黃珊珊指中央卡大巨蛋　國土署千字反擊

沈富雄：讓柯文哲剩下的17％自生自滅

吳欣盈蕭美琴國籍爭議　中選會今審議

邱顯智：一個註腳能解釋51%雷同？

施明德被曝住加護病房　子女急返台

柯文哲民調大幅滑落　媒體人：支持者或中間選民轉到「賴蕭配」

林楚茵批王鴻薇疑侵入住居

姚立明：柯文哲是攪屎棍

侯友宜曝光患者長相　恐違反《精神衛生法》

蕭美琴：侯友宜跳級選總統

更多熱門

相關新聞

曝「侯康配」勝選機會　陳學聖分析：民調超過賴清德氣勢就會翻

曝「侯康配」勝選機會　陳學聖分析：民調超過賴清德氣勢就會翻

2024總統大選三腳督態勢底定，前立委陳學聖5日在臉書發文分析，根據最近民調顯示，民進黨的「賴蕭」微幅領先，國民黨的「侯康」緊追在後，民眾黨的「柯盈」則明顯落後，像極了馬拉松。他認為，只要侯友宜在月底前，有一次民調超過賴清德，氣勢就會翻上來，所以國民黨準備連辦15場大造勢，目的就是在衝刺、翻底盤，且民調中的非綠支持者有近三成多，是可以移動的，而這將會是「侯康配」勝選機會之所在。

柯文哲要民進黨「慈禧太后、義和團」快懺悔

柯文哲要民進黨「慈禧太后、義和團」快懺悔

是否也是務實台獨工作者？　蕭美琴：這些標籤想激起人民恐慌

是否也是務實台獨工作者？　蕭美琴：這些標籤想激起人民恐慌

國民黨猛追國籍爭議　蕭美琴強調：從沒放棄過中華民國籍

國民黨猛追國籍爭議　蕭美琴強調：從沒放棄過中華民國籍

柯文哲諷補學費是炒短線　蕭美琴：減輕年輕人壓力不只一帖藥

柯文哲諷補學費是炒短線　蕭美琴：減輕年輕人壓力不只一帖藥

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德

讀者迴響

熱門新聞

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

大巨蛋驚見「場邊辣妹上空春光」！

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

快訊／星光電競大賞發文致歉

特斯拉Cybertruck飛踹實測

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面