質疑趙少康空手套中廣　民進黨：如何1億買57億中廣資產？

▲民進黨中央黨部今天舉行記者會，批評趙少康。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（5）日舉行記者會，批評國民黨副總統參選人趙少康身兼中廣董事長引發爭議，發言人林楚茵說，趙少康2006年用1億換得57億中廣經營權時，中廣都還是被國民黨侵占的國家資產，當時趙少康以「不相當對價關係」取得中廣作為他的私產，趙少康顯然把國產變私產。

林楚茵今天上午偕同新北市立委參選人何博文、不分區立委參選人王義川，在中央黨部共同舉行記者會。

林楚茵指出，趙少康2017年曾經在媒體上自曝，經手中廣後才知道這家公司這麼賺錢，可以年領2億股利，結果中廣直到現在都還沒返還黨產會追徵的77億多元，還在用行政訴訟程序拖延；甚至在節目上大言不慚說「哇，我不知道中廣這麼好賺，可以年領兩億股利」，難怪只願意請假不願意放棄職位。

王義川隔空詢問，請問趙少康當年怎麼空手買57億元的中廣？當初如何把不當黨產左手賣右手，前總統馬英九最清楚，趙少康也應該自己說清楚，此外，馬英九有義務公開2006年國民黨產的中廣公司交易資訊，釐清國民黨當時將多少「國有財產」不法變賣，給社會最基本的交代。

王義川說，當時北檢鑑價中廣資產總值超過57億，結果國民黨中投公司用10億就決定賣給趙少康，「趙少康要買的時候說讓我先付2億，另外的8億等我賺錢再還你」，於是趙少康就去跟銀行借了2億，但是照道理來說，他還沒把10億交完，股權應該要信託，而趙少康也沒有去信託。

王義川更質疑，馬英九為什麼賣？為什麼賣這價格？為什麼急著賣？其次，趙少康憑什麼買？趙少康有什麼自信可以用2億買50億？銀行為什麼有把握可以賣給趙少康？還有馬為什麼沒落實信託追蹤？是否依約付款？建議趙少康如果要教導年輕人創業，應該要去教如何空手換到50幾億資產，然後現在選舉還不願意辭掉中廣的董事長。

何博文補充，國民黨宣布趙少康為副總統參選人時，輿論質疑他是否辭去中廣董事長，即便趙少康辭去主持人，他仍坐在政論節目「C位」、自己決定節目主KEY（主調），有沒有辭職也沒差別，基本上，趙徹底壟斷國民黨政治資源，民眾真的放心讓這些過去吃香喝辣的黨國權貴再掌權嗎？

行政院黨產會2019年召開中廣聽證會時，黨產會報告質疑，趙少康僅以1億元取得中廣經營權，以分期付款方式入主中廣；不過，當時趙少康即澄清，他只買廣播頻道，是用10億元買10億元，「10億元都是我賺的」，不是1億元買57億元。