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王鴻薇問賴清德繳稅了嗎？　綠批冷飯熱炒：新北市府開稅單才能繳

▲▼民進黨團輿情回應記者會 劉世芳 莊瑞雄。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇、立委參選人林國春今（5）日表示，民進黨總統參選人賴清德萬里老家是「既存違章建築」、欠稅等。對此，民進黨團回應，相關議題已經多次說明，土地沒有實施區域計畫前，沒有建築管制，怎麼會有違建問題？且地方政府要開稅單才能繳稅，沒收到稅單怎麼知道繳多少？

民進黨團書記長莊瑞雄直言，這是冷飯熱炒，賴清德老家爭議已經講得非常清楚、賴清德也多次說明，新北市在北部區域計畫實行建築管制是民國70年2月，賴在60年就拿到門牌號碼，台北縣給門牌號碼就代表建築存在，在所有土地沒有實施區域計畫前，沒有建築管制，怎麼會有違建問題？

莊瑞雄指出，以全國通案來看，台北縣就有1100多間取得礦權，廢止礦權前工寮都是合法存在，台北縣實施建築管制後、未廢止礦權前也是合法存在，這些土地跟房子到底屬於什麼就產生爭議，有土地都要繳交地價稅，但要繳多少要有政府告知地目、開稅單才能夠繳交，總不能地目什麼都沒有編定，卻課與所有權人繳交義務，這也太強人所難。

莊瑞雄指出，新北市府若現在認為有房屋稅應該繳交，賴清德願意配合，新北市府要求儘速申請稅籍，市府既然發現歷史通案可以依法查定，但新北市府也不願意，就只能當事人申報，態度是非常坦蕩的，新北市府依法查定後面也可以丈量，更呼籲全國2300多處類似情況，借此機會一併解決。

民進黨團幹事長劉世芳表示，新北市府違章建築拆除次序中有提到，98年以後跟以前規範不同，林國春的提案是否認為新北市認定18萬違建都拆除，新北市工務局回應的是，從賴清德老家被指控是違建到目前為止還沒有相關紀錄，不要片面解讀，新北市府處理程序，態度非常明確，新北市府發什麼公文，只要依法有據一定馬上處理。

莊瑞雄再次強調，賴清德本人對於土地跟房屋如何認定以及法定作為，態度非常坦蕩，這涉及土地及房屋問題，房屋問題涉及建築管制，有民國70年的法定時序，土地繳稅問題，則要看地方政府跟中央政府編訂出什麼樣的地目，有土地哪有不徵稅的？但政府要告訴民眾這是什麼地目、該繳多少。

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