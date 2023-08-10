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「橘色惡魔」在台灣引起旋風　入選世界尊敬百大日人

▲▼「橘色惡魔」參觀總統府。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

▲「橘色惡魔」在台灣引起旋風，入選為「世界尊敬百大日人」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

文／中央社

日本京都橘高校管樂隊（橘色惡魔）去年在台灣掀起一陣旋風。該隊培育人才的方法受到台灣人學習，因此在美國知名「新聞週刊」（Newsweek）日本版最新一期雜誌被選為世界尊敬的百大日本人之一。

Newsweek日本版最新一期雜誌刊載 「世界尊敬的百大日本人」專輯，日本最高人氣行進樂隊「橘色惡魔」入選。

報導指出，「橘色惡魔」帶著樂器和旗幟全程邊跳邊演奏，被認為是世界上最耗費體力的管樂隊，其知名度透過YouTube廣為人知，電視也加以報導。「橘色惡魔」常參加日本的行進樂隊比賽，多次勇奪金牌。2012 年及2018年曾受邀參加美國玫瑰花車遊行。

報導說，「橘色惡魔」的全球品牌力讓人更加深印象是去年10月10日台灣國慶日的「日台友情年」活動。「橘色惡魔」成員在總統蔡英文等台灣政界高層人士面前進行了15分鐘的表演。此外，在總統府蔡總統現身熱烈歡迎「橘色惡魔」，讓成員感到驚喜萬分。

報導還指出，「橘色惡魔」在台灣之所以備受注目，除了她們的表演精彩之外，團隊特有的「弱弱指導法」也受到關注。這是教員盡量不介入的「不教而育」的指導法，以及由弱者（學生）教導弱者（學生）的指導法。台灣媒體連日報導「橘色惡魔」的弱弱指導法，「向橘色惡魔學習」成為流行語，對台灣的教育造成影響。

長年擔任京都橘高校管樂社顧問的田中宏幸著有「橘色惡魔的弱弱指導法：由弱者指導弱者，才能孕育出不可動搖的堅強實力」，也在台灣出版中文譯本。

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