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快訊／賴清德：萬里老家未被認定違建　勿淪選舉操作

▲民進黨總統候選人賴清德今天下午成立桃園北區競總部大會上，痛批藍白合大戲已經完結篇，就是為了政黨和個人的權益。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（5）日表示，新北市府已來函說明過去他們繳的是田賦，10月份已經依法繳納地價稅，呼籲新北市府照顧礦區所有的民眾，到目前為止，都未收到通知認定該處是違建，呼籲新北市府「避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作，那這樣的話就對不起廣大的新北市民」。

賴清德今天上午前往溪南湖口顯聖宮，陪同立委參選人詹紀緹、曾聖凱參香祈福時，再度被媒體詢問萬里老家違建議題，他說，「我想我們家的房子我已經多次說明關於稅金的部分」，過去，只要政府有開立稅單我們都有繳納，但是是新北市政府最近來函，是說過去是繳納田賦，而且也已經多年不必再繳，「我們在今年10月份的時候，收到通知要繳地價稅，所以我們也已經依法繳納」。

賴清德表示，關於房屋稅的部分，近日收到新北市政府的通知，當事人也已經委託專業的人士申請繳納，如果一旦新北市政府核定，當事人也都會繳納，那至於房子的問題，他過去也曾經說明過，它是早在《區域計劃法》通過之前，就已經存在的合法房子，在民國77年政府廢止礦權之後，一直沒有妥善的處理礦區民眾的居住權問題，也就是從來沒有重新編定，讓礦區的居民房子年久失修、無所適從。

賴清德表示，所以在這種狀況之下，還是要請新北市政府能夠本於職權、本於照顧民眾的立場，盡速進行妥善的處理，照顧這個礦區所有的民眾，「那我要強調當事人到目前為止，都還沒有收到新北市政府通知認定這個房子是違建，我們不知道一個台北市的立委候選人，為什麼有辦法早於新北市政府發通知之前，就認定這個房子是違建？」

賴清德說明，希望新北市政府，應該基於站在照顧民眾的立場，避免在這場選舉裡面，把這個房子淪為選舉的操作，那這樣的話就對不起廣大的新北市民。

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