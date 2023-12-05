昔英語質詢金溥聰「很歹勢」　蕭美琴：對歷任駐美代表只有佩服感謝

▲民進黨副總統候選人蕭美琴接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統人選提名人確定為前駐美代表蕭美琴後，除了全台跑透透幫基層站台外，近來也開始展開媒體專訪爭取曝光。蕭美琴5日接受周玉蔻專訪時，被問到當年還是立委時，以英語質詢時任駐美代表金溥聰的往事，她坦言，對金「很歹勢」，並表示當了駐美代表後，對歷任駐美代表只有佩服跟感謝，因為他們都打下很好的基礎。

蕭美琴說，大家現在還是競爭者，「其實他（金溥聰）政治能力很強，我第一次選花蓮，他也到花蓮幫我的對手」。蕭表示，會特別提到那段，是因為前陣子很多人拿出來重播討論，「我每次看到都覺得有點歹勢」。 蕭美琴回憶，年輕時真的很衝、很想表現自己，立委那麼多要怎麼突顯自己，「我覺得我經過這麼多年，現在已經沒有那種特別想要呈現自己的需求」。

主持人周玉蔻追問，是否是對金溥聰歹勢？蕭美琴說，「對啊，我是對他歹勢」，以前當立委都會用為難官員的方式來呈現自己，「自己擔任過行政部門角色，我知道這事情有多困難」，金過去也當過駐美代表，現在知道這位子的辛苦，所以比較可以體會。

蕭美琴強調，她對所有歷任大使只有佩服跟感謝，因為他們都打下很好的基礎，「所以我覺得自己在反省後，會覺得以後不要再用刻意為難別人的方式呈現自己，我們就講自己的好就好」。