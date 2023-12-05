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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨：侯友宜曝光患者已觸法　應公開道歉

▲▼民進黨記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨中央今天舉行記者會，呼籲新北市衛生局開罰。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人卓冠廷及律師許渝澤今（5）舉行記者會質疑，國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康開「回顧台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會，又在臉書公布的影片，曝光了患者的長相與姓名，明顯觸犯《精神衛生法》，呼籲新北市政府衛生局應裁罰，侯、趙兩人也應出面道歉，而不要只是偷偷下架影片。

卓冠廷今天表示，侯友宜、趙少康昨天在記者會的發言內容「踩在歧視的紅線上」，趙少康不僅描述了狹持公車患者當年的職業，甚至用一系列形容詞如「很可憐」、「活在恐怖當中」等字眼在形容思覺失調症患者，恐怕會引起社會對精神病患者的不當評價跟歧視，更離譜的是，侯友宜在記者會後，竟在臉書分享當年的新聞片段，這段畫面多次曝光了狹持公車思覺失調症患者的長相和姓名，毫無任何遮蔽。

卓冠廷質疑，這樣的行為涉嫌違反了《精神衛生法》第37條及第39條規定，侵害患者隱私，侯友宜及其團隊除了偷偷將影片下架之外，應該公開向社會及當年患者、家人與與全台灣社會思覺失調患者道歉。

許渝澤補充，根據《精神衛生法》第37條及第39條規定，任何對精神障礙者歧視以及不公對待的行為，都是嚴格禁止的，侯友宜和趙少康的行爲絕對違反了《精神衛生法》第37條不得歧視及第39條不得公開姓名的規定，依照同法第82條第2款規定，主管機關也得對其處以新台幣3萬元以上，15萬元以下的罰鍰。

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