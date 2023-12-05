賴清德追求完美不容錯　蕭美琴：太嚴肅所以boring

▲民進黨副總統候選人蕭美琴今接受周玉蔻節目專訪。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴5日接受廣播節目專訪，分享近來返國後的選舉心得，以及與總統參選人賴清德的互動。對於外界多認為賴「太嚴肅」，蕭表示，可能是因為賴很嚴肅看待每個問題，「因為太嚴肅，讓大家覺得boring」；若外面有些人覺得可以再調整風格、跟大家做更好互動，她願意隨時反省，「就一起努力、擴大支持」。

針對外界給賴清德「有偶包」的標籤，蕭美琴說，可能因為賴以前在台南市長做很好，開始有些人叫他賴神，「一旦進入那階段就不能容忍自己有缺點。所以當人比較容易，我們都有自己的缺點」。

蕭美琴在返台參選後，網路上出現「美德配」口號獲得廣大迴響、一隻貓的照片就有2萬多個讚，網路聲量相比賴清德更加出色。對此，蕭說，不覺得2萬多讚有什麼問題，且「美德配」是網友做的，整個Slogan看起來很漂亮，但沒什麼政治上的意涵。而是否擔心功高震主？蕭說，「他（賴清德）歷練這麼完整，而且我沒有什麼企圖啦」。

談到賴清德的優點，蕭美琴表示，賴很認真、真的是求好心切，有時候也是追求完美所以大家會覺得他不容錯，「他是追求完美的人，很會不斷找到可以讓自己更好的地方」。

至於賴清德過去被認爲有距離感、不接地氣，甚至發言偏向說教難獲青年族群青睞，蕭美琴說，「倒沒有特別覺得什麼距離感，因為我們認識很多年，也都相處得很好」。

蕭美琴提到，可能是因為賴清德很嚴肅看待每個問題，也可能因為太嚴肅，讓大家覺得boring，「就像你要去上課教授很認真很仔細在講，如果今天是每天想笑話、大家會覺得很有趣，他不是這風格，他就是一個很嚴肅很認真的人」。

蕭美琴強調，自己也許跟賴清德認識很多年，但沒有特別覺得違和的地方，但若外面有些人覺得可以再調整風格、跟大家做更好互動，她也願意隨時反省，「就一起努力、擴大支持」。