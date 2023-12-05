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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

召5萬人監票！民進黨執政縣市列重點　國民黨：綠沒作票我們就會贏

▲國民黨召開「2024監票再出發！國民黨號召五萬監票志工」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨召開「2024監票再出發！國民黨號召五萬監票志工」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為守護2024大選的公平公正，防範作票、奧步影響選舉結果，國民黨今（5）日由組織發展委員會主委許宇甄召開「2024監票再出發！國民黨號召五萬監票志工」記者會，許宇甄強調，國民黨除在各縣市都召募安排監票人員與志工外，也特別將民進黨執政縣市列為這次總統、立委選舉之重點監票縣市，要求相關縣市黨部務必落實監票作業，許宇甄透露，一位全國性社團理事長昨來電稱，「國民黨會贏，但只要嚴防作票」，因此光他那邊就會替國民黨號召5千名志工。

國民黨發言人楊智伃表示，距離2024總統大選剩下39天，不只要選出未來的總統，也要選出區域立委以及政黨票的不分區立委，這次選舉攸關國家發展與前途，不僅要落實台灣民眾的民主權利，也要展現台灣民主的公平正義，因此，國民黨歡迎大家參與這次的監督行動，給台灣選舉一個乾淨公平正義的民主環境。

許宇甄指出，監票是黨主席朱立倫最重視的工作，有鑒於眾多民眾至今對中選會2020總統大選的處理方式留有非常負面的印象，為了台灣民主的永續發展，國民黨一定全力以赴，捍衛台灣民主。

許宇甄說明，國民黨於2024年的監票工作，預定召募5萬名監票志工在明年1月13日投票日於全國17795個投開票所監票，呼籲全民站出來「自己的票自己顧」。許宇甄強調，監票需要民眾站出來一起監票，越多人參與選務就會更好，為了守護台灣的民主，希望全民共同站出來。

許宇甄指出，去年九合一地方公職人員選舉，國民黨在全國各地共有五萬多位監票志工一同守護台灣民主，國民黨萬分感謝所有志工的努力與付出。明年1月13日總統及立委選舉投票日，監票任務更是重中之重，請有意擔任監票志工的好朋友，在12月15日前可到中央黨部、各縣市黨部或撥打專線電話、上網填寫召募監票志工Google報名表報名加入監票志工行列。

組發會社會部主任水雲翔補充，包括去年屏東縣長開票爭議，以及歷史上的兩顆子彈，高雄舔耳案與走路工案，還有2018年台北市長選舉一邊投票一邊開票，都是執政黨操縱出來。他強調，去年九合一大選成立監票部隊時，得到很多公教警消的支持，今年他們也表達意願，會擔任監票工作任務，而他們都曾擔任過選務人員，會是監票志工的中堅主力。

國民黨規劃在12月底前，由22縣市黨部辦理超過200場次的監票志工講習及教育訓練，由熟知監票任務之講師悉心教導所有志工在投票所監票的重點工作與任務，也讓所有志工熟悉法令規定及作業程序，以及對投票日如有遇不當選舉的行為、違失，通報SOP做緊急應變處理。

至於投票日當天，國民黨中央黨部及各縣市黨部會邀請律師一起成立危機處理小組，用最快的速度處理投開票過程產生爭議及協助相關法律事件的諮詢。

許宇甄強調，去年屏東縣長選舉，投開票過程和開票結果爭議不斷，殷鑑不遠，讓全國民眾都感到憤怒與不平。國民黨除在各縣市都召募安排監票人員與志工外，也特別將民進黨執政縣市列為這次總統、立委選舉之重點監票縣市，要求相關縣市黨部務必落實監票作業，也呼籲在高雄、台南、嘉義、屏東、澎湖的好朋友，在投票日當天一起站出來監票，共同守護民主，確保選舉的公正公平公開，不要再讓投開票過程出現任何破壞民主法治的瑕疵。

許宇甄呼籲，以往的幾次選舉，非常多的熱心民眾提出很多作票、奧步等影響選舉結果的案例，也對選務中立等有很多的疑慮，希望執政的民進黨及中央選舉委員會，一定要做到選務中立，讓選舉結果使民眾信服。
 

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