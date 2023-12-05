柯文哲勸藍別打大巨蛋「否則一樣樣清算」　點名嗆「不原諒民進黨」

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲勸藍別打大巨蛋「否則一樣樣清算」　點名怒嗆「不原諒民進黨」

▲▼柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲勞動政策記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜用「大巨蛋一拖就是8年」暗諷民眾黨總統參選人柯文哲，使柯辦競選總幹事黃珊珊4日痛批國民黨留爛攤，且中央又多卡好幾年，而內政部國土署則在晚間發千字文反擊，認為是柯市府拖延。對此，柯文哲5日上午表示，奉勸藍營別再打大巨蛋，否則自己就一條條拿出來清算；但自己也不會原諒民進黨卡消防安全審查1年10個月，卡到他卸任就馬上通過？

柯文哲5日上午召開勞動政策記者會，會後接受媒體訪問。針對國土署批評「卡蛋」的是柯市府，因為柯市府把大巨蛋視為弊案且態度反覆？柯文哲表示，「大巨蛋是這樣，我也不忌諱再拿出來⋯其實我不太喜歡談這問題，大巨蛋是國民黨留下的爛攤子給我耶！我來的時候，大巨蛋就在那，且不只有大巨蛋，還有北流、北藝」。

柯文哲提及，「我勸國民黨不要再拿（大巨蛋）出來打了，你真的要拿出來打，我就一樣樣拿出來清算！大巨蛋為什麼讓它不按圖施工3年多，然後讓我來收拾？北藝為什麼會預算跟造價不一樣，蓋到一半廠商倒閉跑掉？為什麼北流編預算到開工要花10年，這搞什麼鬼？」

柯文哲強調，「北流、北藝、大巨蛋是國民黨留給我的爛攤子，大巨蛋不是弊案嗎？不是有人被起訴嗎？後來權利金不是黃珊珊去爭取每年多很多收入嗎？」如果沒有賺錢的話，大家就沒話說，可是有賺錢的話，就應該要有回饋幾％，「這麼簡單的道理都不懂？」且怎麼會設計一個大巨蛋，結果裡面沒有防火區劃，「連我這個醫學系的都看得出設計有問題。」

「再說一次，不要再談大巨蛋的問題，那是國民黨留給的爛攤。」話鋒一轉，柯文哲也點名綠營，直言「我也不會原諒民進黨！你那個防火安全審查給我卡多久？你卡到我一卸任馬上通過！」不可以把政治鬥爭赤裸裸地執行，然後讓市民去受害，老百姓也應該要認清民進黨的嘴臉，「（民進黨）怎麼可以心安理得？」

柯文哲說，自己也承認在大巨蛋過程中有處理不好的地方，但「最後卡1年10個月是有必要的嗎？你們民進黨怎麼不會覺得不好意思？」請國土署去問問前內政部長徐國勇、前行政院長蘇貞昌，為什麼消防安全要審1年10個月，理由是什麼？

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