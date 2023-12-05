快訊／港府將全力追捕周庭　李家超：嘗試寬大處理「卻換來瞞騙」

▲周庭。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對前香港眾志副秘書長周庭棄保流亡加拿大，香港特首李家超今（5）早則表示，警方曾嘗試寬大處理，但這個良好的意願換來瞞騙，「將全力追捕任何違反國家安全的逃犯，只有自首否則會終身追捕。」

▲香港特首李家超。（資料圖／路透）

李家超今早在行政會議前會見記者，面對記者對周庭事件的提問，他表示，棄保潛逃必然會全力追捕，任何逃犯只有自首，否則會終身追捕。

李家超稱，逃犯找藉口去欺騙同情，嘗試自我製作光環，行為可恥，香港警方嘗試寬大處理，但這個良好意願換來瞞騙，相信最失望的是做出這些嘗試的人員，警隊會總結經驗，確保有效維護法紀，有效維護國家安全，打擊勾結外部勢力。

李家超指出，「逃犯這次是勾結外國勢力，已經變成外國代理人，已經變成背信棄義」，部分香港人仍然低估外國勢力對國家安全的危害，香港人不能忽略外國勢力為了自身利益插手香港，香港也不能忘記2019年「黑暴」的傷口，「它曾經令我們痛的很厲害。」

李家超強調會全力推動基本法23條立法，確保明年完成立法。

另外，周庭稱被警方國安處要求到深圳參觀才獲發還護照。對此，李家超表示，不討論個案細節，如果捉到逃犯，可能會成為呈堂證據。

周庭3日在社交平台上宣布，不會就「香港國安法」返港向港警報到，棄保流亡加拿大。對此，港府4日強調會全力追捕，並嚴厲譴責其畏罪潛逃的行為，「任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，除非自首，否則會被終身追捕。」

大陸外交部4日下午亦強烈譴責周庭公然挑戰法紀的不負責行為，強調任何違法犯罪行為必然受到法律的懲處。