李家超：已開始基本法23條準備工作　明年完成立法

▲香港特首李家超。（資料圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

針對香港基本法第二十三條立法，香港特首李家超3日指出，港府已開始相關準備工作，明年將完成立法，與香港國安法一起構建有效的國安法律系統。

據《新華社》報導，李家超3日在香港全港學界國家安全常識挑戰賽上，以視訊的方式向活動致詞稱，期望各位同學通過參與這次比賽，更深入理解香港國安法及總體國家安全觀，自覺維護國家安全。

李家超指出，特區政府已開始香港基本法第二十三條立法的準備工作，明年將完成立法，與香港國安法一起構建有效的國安法律系統，期望大家全力支持這項重要立法工作，以履行特區的憲制責任及維護國家安全的公民責任和義務。

▲（左起）駐港維護國家安全公署聯絡局局長鄧建偉、香港善德基金會主席董吳玲玲、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強及教育局副局長施俊輝。（圖／港府官網）

據悉，該場挑戰賽由香港律政司、保安局和教育局聯合香港善德基金會舉辦，與12月4日國家憲法日及明年4月15日全民國家安全教育日活動相配合，目的是讓國家安全教育繼續植根校園，加強學生對憲法、基本法、香港國安法的認識，提升他們維護國家安全的意識。

該挑戰賽以問答比賽形式進行，分為小學組及中學組，設有隊際賽及個人賽，隊際賽共有54所中小學校角逐冠軍。初賽有超過10萬2000名來自585所中小學的學生參與，人數創新高。

香港保安局局長鄧炳強表示，希望能夠將國民教育和國家安全教育做得更深入，涵蓋面更廣，保安局將繼續發掘更多推動國安教育的活動，為國安教育作進一步貢獻。