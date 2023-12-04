　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕！

▲周庭接受日媒採訪，說明棄保緣由。

記者蔡紹堅／綜合報導

前「香港眾志」副秘書長周庭3日在社交平台上宣布不就「香港國安法」返港向港警報到。對此，香港政府4日發出嚴正聲明，強調將會全力追捕周庭，並嚴厲譴責其畏罪潛逃的行為，「任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，除非自首，否則會被終身追捕。」

香港政府提到，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。「無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。」

▼周庭積極參與香港學運，曾有「學運女神」的外號。（圖／路透社）

▲香港眾志成員周庭。（圖／路透社）

香港政府指出，危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底，「任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。」

香港政府並向周庭喊話，「回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。」

周庭3日在社交平台上發文，稱自己原定要在12月底回到香港，就國安法向警方報導，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理及心理健康，決定不回去報到，「也大概一輩子不會回去了。」

周庭指出，如果她回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，「而我需要滿足他們才能回到加拿大。即使十二月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。」

▼周庭因涉嫌違反國安法，被港警上銬帶走。

▲周庭涉違反港版國安法被捕。（圖／路透社）

周庭強調，「我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

周庭提到，她不是最初便有這樣的打算的，「還在香港時，我完全沒有思考過會否回港的問題，在連自己能否順利出境也不清楚的情況下，我根本沒有心思思考再之後的事情，可以到外國留學，已經很不容易了。」

周庭說，來到加拿大安頓下來後，她才慢慢開始思考十二月的事，在得出答案前，還買了十二月回港的機票，「所以如果有人要說我處心積慮欺騙國安，那絕對是錯誤的陳述。」

最後，周庭還說，這數年她切身感受到，免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西，「將來還有很多未知，但可以知道的是，我終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了。」

▼周庭與黃之鋒曾為「香港眾志」同志，後同樣因違反國安法被捕。（圖／路透社）

▲黃之鋒和周庭抵達法院。（圖／路透社）

ET快訊
爆乳「田慎節」提案設性專區　3大理由獲10議員連署支持
快訊／統神公開典禮搶Mic怒噴Toyz販毒狗　全場超尷尬
迪士尼11頻道撤出台灣！衛視電影台「首選替補」是它
「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕
宮廟女宮主涉打死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴
醫揭秘「化妝水真正2用途」！驚曝：早就不需要了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕！

港股創近年新低　收報16646點

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽　網嘆：都是智商稅

陸官媒盯「五月天假唱風波」進度　上海文旅局：高度重視

中國想破解美國圍堵　學者：最好武器是「單邊開放」

五月天陷假唱風波　韓紅曾嗆「唱不下來就別開演唱會」：在家待著

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片　大讚：閃閃動人　

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕！

港股創近年新低　收報16646點

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽　網嘆：都是智商稅

陸官媒盯「五月天假唱風波」進度　上海文旅局：高度重視

中國想破解美國圍堵　學者：最好武器是「單邊開放」

五月天陷假唱風波　韓紅曾嗆「唱不下來就別開演唱會」：在家待著

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片　大讚：閃閃動人　

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

報告指持續多年誇大營收　恆大回擊：無事實依據

6178人進巨蛋！巴基斯坦打破無安打全場鼓掌　日監督：台灣人愛棒球

YG彩妝師教7個隱藏版實用小技巧！「粉底＋1物」遮瑕力秒提升

爆乳「田慎節」提案設嘉市性專區　3大理由獲10議員連署支持

律喜1年前坦承有摩擦！「月砸20萬學費」崔敏煥怨：時間都給孩子

王嘉爾臨時取消演唱會「機酒全報銷」　補償獲讚：比公司出差還好

36歲女律師自誇「開庭經驗30年」勝率最高　結局遭到2懲處

電競大賞爆衝突！統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗　嚴肅神情不像在演

鄭弘儀回歸主持棒！　拷問蕭美琴「駐美艱辛過程」她錄影突感動落淚

新北市農會志工招募　12／15前歡迎有志民眾加入

獨家調查／95家金融投資機構嚴選，2024金龍年夯股出列！

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

大陸熱門新聞

小貓吃1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠償

爸住院被多收45萬！他製Excel打臉醫院

海青會執行長鄭博宇北京逝世！　享年37歲

韓紅嗆假唱：唱不下來，就別開演唱會

陸師「長期性侵5女國中生」　遭執行死刑完畢

裝潢工竟是富豪之子！現領BMW、3套新房

驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻

「學運女神」周庭棄保　港府：全力追捕！

五月天演唱會將直播　舉報者批混淆視聽

年薪千萬給孩子撫養費4000！金融高層遭小三+正宮毀滅爆料

住五星級飯店「房間內被蛇咬」！他批業者不重視

男子陳屍車內無人發現　車窗夾「2張停車繳費單」

手滑？家長在班級群發「不雅影片」

東航高空故障狂晃動！女乘客大哭「有人寫遺書」

更多熱門

相關新聞

周庭棄保流亡　陸外交部：強烈譴責

周庭棄保流亡　陸外交部：強烈譴責

前香港眾志副秘書長周庭3日宣布棄保流亡加拿大，對此，大陸外交部今（4）日下午強烈譴責其公然挑戰法紀的不負責行為，強調任何違法犯罪行為必然受到法律的懲處。

港學運女神周庭棄保後首受訪 自稱患「PTSD」：再也不能回香港了

港學運女神周庭棄保後首受訪 自稱患「PTSD」：再也不能回香港了

香港學運女神周庭宣布流亡加拿大　港警譴責棄保潛逃

香港學運女神周庭宣布流亡加拿大　港警譴責棄保潛逃

美國眾議院通過香港經貿辦認證法案　港府發聲強烈譴責

美國眾議院通過香港經貿辦認證法案　港府發聲強烈譴責

反送中「中槍少年」判囚47個月

反送中「中槍少年」判囚47個月

關鍵字：

周庭學運女神港府反送中

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

記得拿！赴日玩北九州市免費領5000日圓

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面