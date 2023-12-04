「學運女神」周庭棄保　香港政府：全力追捕、終身追捕！

▲周庭接受日媒採訪，說明棄保緣由。



記者蔡紹堅／綜合報導

前「香港眾志」副秘書長周庭3日在社交平台上宣布不就「香港國安法」返港向港警報到。對此，香港政府4日發出嚴正聲明，強調將會全力追捕周庭，並嚴厲譴責其畏罪潛逃的行為，「任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，除非自首，否則會被終身追捕。」

香港政府提到，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果。「無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。」

▼周庭積極參與香港學運，曾有「學運女神」的外號。（圖／路透社）



香港政府指出，危害國家安全是極度嚴重的罪行，特區政府會全力打擊，追究到底，「任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責。逃犯除非自首，否則會被終身追捕。」

香港政府並向周庭喊話，「回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。」

周庭3日在社交平台上發文，稱自己原定要在12月底回到香港，就國安法向警方報導，但經過深思熟慮，包括考慮到香港的形勢、自身安全、生理及心理健康，決定不回去報到，「也大概一輩子不會回去了。」

周庭指出，如果她回去報到，國安即使不拘捕或收回護照，也很有可能會像之前那樣，提出一些條件或進行問話，「而我需要滿足他們才能回到加拿大。即使十二月底他們不這樣做，下年我再回港時，隨著香港形勢變得更嚴峻，他們也隨時可以再以調查為由禁止我出境。」

▼周庭因涉嫌違反國安法，被港警上銬帶走。



周庭強調，「我不想再被迫做不想做的事情，也不想再被迫到中國大陸了。這樣下去，即使我人安全，身體和心靈也會崩潰。」

周庭提到，她不是最初便有這樣的打算的，「還在香港時，我完全沒有思考過會否回港的問題，在連自己能否順利出境也不清楚的情況下，我根本沒有心思思考再之後的事情，可以到外國留學，已經很不容易了。」

周庭說，來到加拿大安頓下來後，她才慢慢開始思考十二月的事，在得出答案前，還買了十二月回港的機票，「所以如果有人要說我處心積慮欺騙國安，那絕對是錯誤的陳述。」

最後，周庭還說，這數年她切身感受到，免於恐懼的自由，是多麼可貴的東西，「將來還有很多未知，但可以知道的是，我終於不用再為會否被捕而擔憂，也可以說想說的話、做想做的事了。」

▼周庭與黃之鋒曾為「香港眾志」同志，後同樣因違反國安法被捕。（圖／路透社）

