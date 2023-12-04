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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

萬老師到！黃捷穿制服神還原「麻辣鮮師」　六合夜市合體掃街

▲▼萬老師要來了！黃捷神還原「麻辣鮮師」當學生　六合夜市合體掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲萬老師要來了！六合夜市合體黃捷掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨高雄市第六選區立委參選人黃捷今（4）日在臉書po出一張照片，神還原經典台劇「麻辣鮮師」校園制服裝扮，預告明天將與民進黨不分區立委候選人「萬老師」郭昱晴合體掃街六合夜市。黃捷穿上劇中制服照的自拍，不到1小時就吸千讚，讓網友熱議。

黃捷在臉書發文，預告將與萬老師合體掃街，並說自己會化身一日「觀三甲」學生，跟萬老師一起逛夜市，歡迎各位麻辣鮮師粉一起來。黃捷更在貼文寫出劇中經典片尾曲台詞「像這樣的愛情讓我苦惱」，勾起許多七八年級生的回憶。

▲▼萬老師要來了！黃捷神還原「麻辣鮮師」當學生　六合夜市合體掃街。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃捷神還原「麻辣鮮師」當學生。（圖／記者賴文萱翻攝）

貼文一出，郭昱晴本人趣味留言：「咳～同學們坐好，上課囉」，網友紛接唱主題曲，有網友留下劇中經典台詞「我要當老師」，也有人稱讚黃捷穿起劇服不輸當年劇中的主角之一格格。

黃捷透露，明天將邀請「萬老師」郭昱晴南下，在她的選區舉行近來流行的「粉絲off會」，即線下見面會，邀請高雄鄉親和黃捷與萬老師同遊六合夜市。

黃捷表示，郭昱晴除了戲劇表現令人印象深刻，她在這些年熱心公益、為台灣發聲，許多年輕人都很喜歡她，這次更列為民進黨的不分區立委候選人，勇於投身政治。她強調，希望能與萬老師一起前進國會，繼續為台灣帶來更多美好與希望。

▲▼高雄市第六選區立委候選人陳美雅、黃捷、郭倍宏 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市第六選區立委候選人陳美雅、郭倍宏大酸黃捷網路空戰。（圖／記者賴文萱翻攝）

不過，面對黃捷的網路空戰，同選區對手、喜樂島立委參選人郭倍宏大酸她「政治網紅」現象，強調不用腳踏實地的網紅當立委好嗎？直言「網紅從事演藝工作更適合」。

國民黨高雄市第六選區立委參選人陳美雅日前也開嗆，對第六選區零貢獻的人硬是被從鳳山塞到第六選區，對第六選區非常不尊重也是藐視民意。

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