「萬老師」郭昱晴幫彰化綠營站台：當媽媽沒在怕的

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化第一、二選區立委陳秀寳、黃秀芳組成「秀秀連線」拚連任，繼聯袂登記參選後，今天下午又請來民進黨不分區參選人「萬老師」郭昱晴站台推廣募款小物，郭開嗆是「看不下去韓國瑜用外表攻擊歧視女性」、「是韓國瑜讓她願意站出來」，當媽媽沒在怕的，不能讓孩子、家人受到攻擊，也一定要為孩子守護好台灣的民主自由。

▲民進黨不分區參選人「萬老師」郭昱晴（右）到彰化。（圖／立委黃秀芳競辦提供，以下同）

今天會場在賴清德總統候選人彰化競總舉辦，以電視劇《麻辣鮮師》「萬老師」角色走紅的郭昱晴走入會場時，特別響起上課鐘聲，宛如上課的教室場景，競辦也準備了一大片白板，白板上寫著學藝股長是立委陳秀寳、衛生股長是立委黃秀芳，由萬老師主講課程主題「守護台灣下一代」。

郭昱晴說，當初她實在看不下去韓國瑜用外表攻擊歧視女性，因此才在臉書表態，卻被韓粉人身攻擊，這些過程都是現在她願意接下不分區重責大任的原因，是韓國瑜讓她願意站出來，因為當媽媽沒在怕的，不能讓孩子、家人受到攻擊，也一定要為孩子守護好台灣的民主自由。

郭還透露說，自從被公布不分區名單後，後來國民黨公布名單，還曾被同學笑，「韓國瑜是同志耶」、「如果藍營過半，韓國瑜將是立院龍頭」，郭強調，她願意接下不分區候選人的重責大任，其實是抱著一個當媽媽的心情，「如果不守住這三張票，未來如果失去民主自由，我們能夠接受嗎？香港已經是一個活生生的案例演給我們看。」

郭呼籲支持在地優質的女性立委陳秀寳、黃秀芳連任，政黨票支持民進黨、總統支持「賴蕭配」，讓孩子未來能在這片土地上能繼續自由唱著他們想唱的歌。