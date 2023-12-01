向《絕命毒師》致敬　光頭男「海森堡」賣「A5和牛套餐」被逮

記者游瓊華／台中報導

台中一名藥頭沈姓男子模仿美國神劇《絕命毒師》，不僅將頭髮剃光，還在網路上以《絕命毒師》主角名字「海森堡」販售愷他命、毒咖啡包，為了避免遭查緝，還將毒品以「A5和牛套餐」、「解渴飲品」等名字當暗號。警方日前喬裝買家約出交易，重兵部署前後包夾，攔車破窗逮捕沈男，並搜出愷他命、咖啡包等毒品，全案依販毒罪嫌移送地檢署偵辦。

▲沈姓藥頭將頭髮剃光，還學美神劇「絕命毒師」，在網路自稱是「海森堡」，以販售「毒A5和牛套餐」吸客。（圖／民眾提供）



▲沈姓藥頭在社交軟體就是以神劇「絕命毒師」男主角海森堡當作大頭貼。（圖／民眾提供）



台中市警局第五分局表示，各類毒品多有代名詞包裝，例如安非他命以「冰糖」、大麻以「飛行」來代稱。這回分別以「A5和牛套餐」、「解渴飲品」暗指愷他命、毒咖啡包，專責取締毒品的資深同仁經過兩個月的蒐證，確認其為毒品藥頭將犯嫌約出，待其駕駛的車輛出現，數名警力進行前後包夾，破窗後加以逮捕。

▲警方在沈男車上起出愷他命7包、毒咖啡包15包。（圖／民眾提供）



警方也發現，沈男於網路上所使用暱稱為海森堡，並且將頭髮理光，效法美劇《絕命毒師》裡的主角意味濃厚。警方在沈男車上起出愷他命7包、毒咖啡包15包，總市價約5萬1千元。全案依販毒罪嫌移請台中地檢署偵辦，並進行擴大溯源。