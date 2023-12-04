亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！大批球迷給負評　點名謝金燕：退步了

▲台北大巨蛋第一場國際性賽事，大批球迷卻給出負評。（圖／CTWANT提供）

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亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）3日進行開幕戰，這場在台北大巨蛋的首場正式國際賽也被備受關注，包括「姐姐」謝金燕也成為首位登上台北大巨蛋開唱的歌手，不過亞錦賽的開幕典禮卻被球迷給了負評，認為整體表現「尷尬又丟臉」，連謝金燕也被指「功力退步了」。

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▲大巨蛋歷史首次開幕式，許多PTT鄉民毫不留情地刷了滿滿一排「0分」。（圖／CTWANT提供）

大巨蛋歷史首次開幕式，許多PTT鄉民毫不留情地刷了滿滿一排「0分」，不少網友表示「說0分還算客氣的」、「整整丟臉一個小時」、「去不了現場好像不是壞事了」、「六點沒準時開打就是0分，還一堆長官致詞，莫名其妙」，亞錦賽原定3日下午5點舉行開幕典禮，線上觀看衝破12萬人次，不過球迷卻因表演、致詞「拖戲又尷尬」抱怨聲不斷。

▲開幕典禮原訂在5點開始，並表訂6點正式進行比賽，不過卻因為流程拖延，到了晚間6點06分才開始介紹兩隊球員入場。（圖／CTWANT提供）

原來，開幕典禮原訂在5點開始，並表訂6點正式進行比賽，不過卻因為流程拖延，到了晚間6點06分才開始介紹兩隊球員入場，除此之外，莊敬高職學生在球場跳群舞也引發不少觀眾吐槽，「要給學校拿來社團發表，不如不要安排表演」、「還不如請中職五隊拉拉隊來，跳得整齊又好看」、「這舞好尬，在大巨蛋社團成發，災難的表演」，此外，官員致詞「又臭又長」也遭嫌。

▲謝金燕乘著大型布鞋造型車繞場，並與球員擊掌。（圖／CTWANT提供）

接著，「姐姐」謝金燕登場表演，她搭乘大型布鞋造型車從右外野出發，沿著外野與球迷打招呼，但演出也被網友認為，「姐姐感覺只有以前跨年五成功力了」、「這段好尬...沒舞群的謝金燕，自己一個人在場上乾跳」，甚至在經過韓國隊面前時，謝金燕熱情揮手，但韓國球員幾乎沒反應，球迷狠心開酸「韓國隊都看傻眼了吧」。

▲台北大巨蛋第一場國際性賽事，大批球迷卻給出負評。（圖／翻攝自PTT）

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