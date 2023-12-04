大選三腳督！　藍復刻北市長勝選「進化模式」

▲藍白合破局，沒想到卻促成「侯康配」成軍，不僅快速讓國民黨士氣大振，也讓藍委參選人得以鬆口氣。圖為「侯康配」為立委參選人呂玉玲站台，現場氣氛熱烈。（圖／CTWANT提供）

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近期多個不同機構民調顯示，總統大選三腳督局面底定後，「賴蕭配」雖仍領先，但位居第二的「侯康配」急起直追，差距拉到誤差範圍內，至於排名第三的「柯盈配」則與「侯康配」有5％到10％不等的差距，幾乎是藍綠白三強在2023年台北市長一役的翻版。

據了解，不少曾參戰的藍營及蔣萬安陣營幕僚，如今皆投身侯營，幫忙出謀畫策。儘管總統大選對比市長選舉，不論選區或規模都更大，選民結構也不同，但知情人士說，侯營已對「三腳督」更胸有成竹，將全力復刻蔣萬安去年勝出的「進化版模式」，尋求終局勝出。

回顧2023年台北市長選戰，蔣萬安當時主要對手民進黨陳時中和民眾黨的黃珊珊，兩人分別擁有中央和市府行政資源，國民黨被黨產會抄光黨產，蔣萬安只能算是在野的陽春立委；市長選舉剛起跑時，多份綠、白民調均顯示其支持度敬陪末座，因而被戲稱「蔣老三」，當時藍營內部更憂心若「綠白合作」，恐壓垮蔣萬安。

▲民眾黨總統參選人柯文哲的副手由「新光公主」吳欣盈出線，但她的財團背景、財力狀況甚至國籍問題，隨後也都成為討論焦點。（圖／CTWANT提供）

知情人士形容，「侯康配」目前戰局進展，猶如昔日蔣萬安選前發起大反攻階段，因為「侯康配」甫成軍已快速追平「賴蕭配」，讓原先號稱在野最強的柯文哲瞠乎其後，侯營目前也將快速力拼「賴蕭配」黃金交叉，列為最優先戰略目標，鎖定完全執政的民進黨攻擊。

但該人士也不諱言，蔣萬安當時應對黃珊珊與陳時中戰法，未必能完全套用在侯康配目前面對三角督局勢，因此戰略戰術都必須再進化。例如，蔣萬安對黃珊珊當時的攻擊，定調冷處理，也很重視雙方政見的「區隔性」，畢竟黃也是市政團隊要角，但如今「侯康配」、「柯盈配」皆在野，「侯康配」就必須吸納部份「柯盈配」好政見，尤其是年輕選民關心的部份；再者，柯P強調「財政紀律」，「侯康配」不排除順勢以財政紀律攻擊執政黨的濫開競選支票，擴大「侯康配」的認同感。

綠營有感於「侯康配」聲勢崛起，轉守為攻同時，加重綠營四年前以「抗中牌」致勝的力道，攻擊侯主張重啟與陸方溝通服貨貿協議、開放陸生陸客來台。賴清德也說，2016年台灣在繼續依賴大陸和勇敢向前走「什麼都不怕」的2抉擇中，選擇了後者，國際才會稱讚台灣是「民主燈塔」，試圖勾起選民當時的「芒果乾」回憶。

▲役男兵役從明年起將從4個月延長到一年，同時訓練需求也將配合兩岸緊張局勢發展，曾經中斷的「震撼教育」課程就將恢復，可能左右年輕投綠的意願。（圖／CTWANT提供）

但藍委洪孟楷分析，除綠基本盤外，民進黨再打抗中牌，多數民眾反應很冷淡，近期多份民調更顯示，民進黨不分區與區域立委支持度都遠落後國民黨，畢竟民眾已給了民進黨七年時間，真受夠了，綠營完全執政都無法完全負責，黨意大過民意，打選戰卻只有抗中牌老招，多數選民拒絕上當。

藍營知情人士也分析，侯出身南部、本土氣息濃，對兩岸關係謹慎持穩，綠營要打侯賣台，難獲迴響，相形下，拿「抗中牌」戰趙少康，或可多少搏版面，問題是，趙遠離政壇已久，早卸盡年輕政治金童鉛華，再加上他是「備位」角色，對手硬扯「副手賣台」邏輯難通，「侯趙配」面對抗中牌已然免疫。

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