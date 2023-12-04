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暖冬感溫日　嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年冬天相比以往雖較為不冷，但早晚仍有著一份涼意，空氣也明顯乾燥氣息，嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，DIY製作酪梨油護唇膏，藥粧五專生特地準備漢方茶飲給長輩飲用，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

青銀共學手作同樂會由「青銀共生 活酪大內樂居地」USR計畫團隊策畫，由藥粧系大學生在藥理學院施佩禎及郭玉萍老師指導下，教導長輩利用大內特產酪梨製作酪梨油護唇膏，五專學生特地熬煮明目茶、安迪湯及安神茶等漢方茶飲供遠道而來的長輩享用，學生還先用台語介紹所準備茶飲使用到的中藥材及效用。

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藥理學院郭玉萍及施佩禎老師以簡易的方式，使用酪梨油、乳油木果脂、蜜蠟等原料隔水加熱並加入精油，製作出實用的香氛護唇膏，長輩們開心參與，DIY做出酪梨油護唇膏，藥粧系大學生利用中藥所含天然香氣，製作含有白芷、艾草等的防蚊中藥包，送給大內長輩當伴手禮，長輩們各個收穫滿滿，滿載而歸。

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

藥理學院院長王四切表示，藥粧生技產業系透過課程結合活動，運用所學來連結學生與社區長者，大學端能夠發揮所學教導樂齡長輩一起學習，這都是大學時期重要課程之一，未來嘉南藥理大學也將持續鼓勵師生走出教室服務社會，落實大學社會為地方盡一份心力。

▲嘉南藥理大學藥粧生技產業系大學生及五專生，邀請到大內地區銀髮長輩到校參加青銀共學手作同樂會，讓阿公阿嬤在微冷的天氣裡暖心也暖胃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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