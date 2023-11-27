　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩　精湛技藝令人驚艷

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，與來自臺灣、馬來西亞、越南、中國等國家100多個社團及國內各大專校院、高中職學校的師生，計600多名參賽者同場較競下，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。

艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽比賽多元且廣泛，項目涵蓋了精油香氣鑑定、配方設計、芳香按摩到指甲彩繪等30多項，嘉藥粧品系上劉孟春和林美惠老師指導下，24位參賽學生在眾多比賽項目都有優異表現，首次參加香水調配就取得冠軍的高睿彣表示，從決定參加比賽起便搜集資料規劃參賽作品，主題發想到產品佈置一手包辦，做出「朝露 Less is more」為主題的香水，順利取得冠軍讓她覺得自己辛苦努力的過程都值得了。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就讀三年級的蔡佳恩更是一口氣奪下香氣鑑定、精油配方設計和芳香臉部按摩三項冠軍，蔡佳恩表示非常感謝指導老師教導與鼓勵，比賽對她來說是寶貴學習經驗，不僅能認識從各地來的參賽選手，也學到不同按摩技巧及手法，對於精油調和、對人體功效及適應性有更加深入了解，期許自己能將比賽經驗所學融入未來職場中。

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

劉孟春老師表示，這次比賽項目都是同學第一次接觸的領域，同學們利用課堂外的時間努力學習，運用不同的香味設計調配出各自主題香水，比賽對同學來說不僅是實力的考驗也是增廣見聞的機會，期待參賽同學將這次的經驗投入未來的職業生涯，為美容產業帶來更大的貢獻。

ET快訊
快訊／法籍男女來台登山　失蹤4天搜救中
超派炸雞「高調曬法律顧問」卻被爆沒執照！　尷尬刪文了
澳州蛇蝎美女逃來台灣！情勒小王斧頭砍前夫　還開槍射他屁股
林吟蔚斷開4年男友！　痛揭分手內幕：歷經生死看清人性
快訊／遭控始亂終棄「性Lie台灣」　民進黨議員5聲明回應了
5萬人健保「高薪低保」！逃費7.32億　平均每人少繳1.4萬
以為附近沒人！女沙灘上「按摩棒嗨叫」　用20秒下場慘了
首位候選人出席工商論壇　侯友宜宣示：若當選4年內加入CPTP

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩　精湛技藝令人驚艷

展區與設施升級　竹市眷村博物館空間改善工程決標

爭取台積電1.4奈米廠進駐台南　黃偉哲陪同王美花視察南科園區

北港婦腿傷無法工作家庭陷困境　警連繫張榮發基金會救濟

民眾尋水源山區迷途　鸞山警與消防、山警及親友團搜救

雲林9旬翁迷航25公里跨三鄉鎮漂泊　警靠一張繳款單順利救援

台南永康區民族路民宅火警　消防人員破門搶救滅火

巴拿馬咖啡教父來台交流！分享生產到行銷　盼像鳥龍茶代代相傳

高醫大附設中和紀念醫院　復健物理治療常駐台東大武

綠營議員質疑論文涉抄襲　陳昆和：請直接向成大檢舉

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

阮經天無緣影帝「不失落」　李安打氣：台灣專出小生！

許光漢首戰金馬「爽到想罵髒話」　林柏宏曝護方志友上台內幕

69歲林青霞獲頒金馬終身成就獎　「從土包子變淑女」講完自己綜藝摔XD

小黃禮讓路人「等了11秒」　被罰6千！警：可耐心等待

嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩　精湛技藝令人驚艷

展區與設施升級　竹市眷村博物館空間改善工程決標

爭取台積電1.4奈米廠進駐台南　黃偉哲陪同王美花視察南科園區

北港婦腿傷無法工作家庭陷困境　警連繫張榮發基金會救濟

民眾尋水源山區迷途　鸞山警與消防、山警及親友團搜救

雲林9旬翁迷航25公里跨三鄉鎮漂泊　警靠一張繳款單順利救援

台南永康區民族路民宅火警　消防人員破門搶救滅火

巴拿馬咖啡教父來台交流！分享生產到行銷　盼像鳥龍茶代代相傳

高醫大附設中和紀念醫院　復健物理治療常駐台東大武

綠營議員質疑論文涉抄襲　陳昆和：請直接向成大檢舉

心疼姊遭辱「妓女」…弟火大出拳K他頭！罹癌男友送醫1個月不治

網友PO大重機上國道仁德服務區加油影片　假的啦！國道警曝關鍵

全聯美食又一款！新上市即溶咖啡掀網一致認同像連鎖咖啡店好喝　熱水一沖有厚奶泡

LINE日本伺服器驚傳遭駭客攻擊　約44萬筆個資外洩

一年份吐司任你吃！「小熊菓子」歡慶16歲　祭出超狂週年慶活動

2女疑將麵粉牛奶倒江裡「放生」　網傻眼：到底造了什麼孽

蔡鎤銘／「阿根廷川普」狂政見獲青睞　新政府挑戰多

2年前偷偷結紮　男被女友告知「懷孕了」崩潰：她以為是我的孩子

她爆黃國昌曾憂「若小英找我當法務部長」　酸：一個位置就能收買

沒大學文憑也能進蘋果　庫克曝員工「必備特質」：相信1+1=3

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

地方熱門新聞

侯友宜：台灣再出發拚台灣新希望

微創手術改善呼吸不順暢

駕車這燈號不閃罰1200元

2023世芥客家菜千人踩酸菜　蘇俊賓第一次體驗

大貨車內輪差易肇事　警呼籲行車注意

桃園、曼谷副市長見證　城市觀光結盟

警方入校推廣識詐「無卡分期」

陳建仁視察東石漁港改建

王義川：要與謝龍介男子漢對決

綠營議員指控作賊喊抓賊打臉陳昆和

對手酸他「貪汙明」　陳超明保留法律追訴權

新北百萬冠軍茶出爐　坪林茶農奪包種茶特等獎

機車摔壞車牌仍上路南警依法開罰

質疑論文涉抄襲陳昆和：請直接向成大檢舉

更多熱門

相關新聞

嘉藥麻油料理宴尬廚藝

嘉藥麻油料理宴尬廚藝

嘉南藥理大學「西港風‧敘事雲」USR計畫團隊，攜手餐旅系學生，22日辦理「古早味麻油料理宴」，邀請西港區30幾位廚藝志工與社區長輩一同品嘗，長輩看著餐旅系學生大展身手之際，也忍不住技癢下廚「尬廚藝」，青銀世代分享著烹煮麻油料理技巧，在天氣逐漸變冷季節裡，吃著熱騰騰的料理不僅暖胃也。

台北國際廚藝挑戰賽嘉藥餐旅生奪1銅2佳作

台北國際廚藝挑戰賽嘉藥餐旅生奪1銅2佳作

嘉藥餐旅曾楷勛國際烹飪比賽奪雙銀

嘉藥餐旅曾楷勛國際烹飪比賽奪雙銀

嘉藥舉辦全民國防教育多元活動

嘉藥舉辦全民國防教育多元活動

嘉藥師生研發獲肯定創新發明耀眼國際

嘉藥師生研發獲肯定創新發明耀眼國際

關鍵字：

嘉藥技藝

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

許維恩深夜控訴遭背叛：無數次容忍把我逼到極限！

「新光公主」吳欣盈多有錢？　財產申報曝

UNIQLO「隱藏服務」曝光！　一堆人不知道

快訊／全家開出2張千萬發票

母女3人帳篷內取暖　媽媽中毒亡

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

日製「鋼鐵香蕉」市佔率第一！用途曝光

阿虎驚爆遭《玩很大》封殺7年！

陸汽車網紅「馬哥」　駕車自撞亡

日本發現史上第二強「天照粒子」

新郎婚禮上槍斃新娘　連射5人後輕生

陶喆認偷吃楊子晴　因她度過外遇危機

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

連2波東北季風！最冷14度時間曝

快訊／李國毅宣布升格二寶爸！

更多

最夯影音

更多
Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆

Lulu送許光漢.林柏宏聯姻彩球XD　誇王柏傑：胸肌好大..幽默互動被讚爆
陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

陳慕義奪金馬男配「台上飆髒話」XD　「感言變脫口秀」全場歡呼

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

吳慷仁奪影帝哭了！女友邵雨薇台下忍淚　謝陳慧翎導演「我比吳建豪帥了吧」

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

金馬60亮點！5影后頒獎輪流忘詞XD　舞台有笑有淚「她不發一語」網讚爆

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

第二胎產前淡定吃好料　吃鍋到一半火速進產房

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面