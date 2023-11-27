嘉藥粧品系國際芳療競賽大放異彩　精湛技藝令人驚艷

▲嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學化粧品應用與管理系學生，參加2023艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽，與來自臺灣、馬來西亞、越南、中國等國家100多個社團及國內各大專校院、高中職學校的師生，計600多名參賽者同場較競下，奪得8冠軍、5亞軍、8季軍及15個第4名的優異成績。

艾柏盃國際芳香療法、美容、保健技藝競賽比賽多元且廣泛，項目涵蓋了精油香氣鑑定、配方設計、芳香按摩到指甲彩繪等30多項，嘉藥粧品系上劉孟春和林美惠老師指導下，24位參賽學生在眾多比賽項目都有優異表現，首次參加香水調配就取得冠軍的高睿彣表示，從決定參加比賽起便搜集資料規劃參賽作品，主題發想到產品佈置一手包辦，做出「朝露 Less is more」為主題的香水，順利取得冠軍讓她覺得自己辛苦努力的過程都值得了。

就讀三年級的蔡佳恩更是一口氣奪下香氣鑑定、精油配方設計和芳香臉部按摩三項冠軍，蔡佳恩表示非常感謝指導老師教導與鼓勵，比賽對她來說是寶貴學習經驗，不僅能認識從各地來的參賽選手，也學到不同按摩技巧及手法，對於精油調和、對人體功效及適應性有更加深入了解，期許自己能將比賽經驗所學融入未來職場中。

劉孟春老師表示，這次比賽項目都是同學第一次接觸的領域，同學們利用課堂外的時間努力學習，運用不同的香味設計調配出各自主題香水，比賽對同學來說不僅是實力的考驗也是增廣見聞的機會，期待參賽同學將這次的經驗投入未來的職業生涯，為美容產業帶來更大的貢獻。