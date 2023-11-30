揚帆藍海接軌國際　嘉藥觀光系×拾夏公司結盟

▲嘉南藥理大學觀光事業管理系為推廣永續觀光理念，並培養學生擁有更多元的專業知能，29日與拾夏企業公司的帆船團隊簽署合作備忘錄，共創海洋風帆觀光新契機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近年水域遊憩活動日益興盛，也帶動水域觀光蓬勃發展，嘉南藥理大學觀光事業管理系為推廣永續觀光理念，並培養學生擁有更多元的專業知能，29日與拾夏企業公司的帆船團隊簽署合作備忘錄，期待透過產學攜手聯盟，共創海洋風帆觀光新契機。

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雙方合作要項，除拾夏公司提供觀光系師生研習與實習機會，以及業界專家協同教學外，企業更提供安平國際港遊艇碼頭自家的訓練基地「拾夏海洋學院」場域，讓學生接受美國帆船協會認可的ASA國際帆船證照訓練課程，進而輔導考取證照，增進就業實力，日後可一照在手，通行全球，可謂好處多多。

拾夏公司執行長謝怡芬表示，風帆無需任何輔助動力配備，只借助風力即可體驗揚帆乘風破浪的感覺，是相當具有海洋生態保護概念的水域活動。謝執行長說，公司規劃的訓練內容包括：認識帆船各部件與功能、學習基本航行術語與掌舵口令、識別浮標，以及調帆和航向操縱技術、航行安全等航海知識，都是國際認證的正規課程。

嘉藥環境永續暨休閒學院院長劉瑞美指出，觀光休閒產業必須兼顧環境永續發展，此次有幸與知名的拾夏公司合作，共同推動水域觀光，正是體現了這個重要理念；彼此攜手交流，不僅強化學生實務技能，同時也引導學生投入永續觀光產業，對於建構生態旅遊、綠色低碳觀光，頗負教育意涵。

嘉藥觀光系主任甘其銓表示，古都台南觀光資源豐富，又有臨海的天然好風光，順應近年方興未艾的水域遊憩風潮，系上也著眼於水域觀光領域之開拓；期盼透過這次的產學結盟，培養學生具備「國際化、特色化、知識化」的涵養與技能，將來成為全方位的專業觀光菁英。