25年前聯手趙少康與挾持公車嫌犯談判　侯友宜：選舉也是在救人

記者鄭佩玟／新北報導

國民黨正副總統參選人侯友宜、趙少康今（4）日舉辦回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」記者會。侯友宜、趙少康兩人曾在1998年共同處理該公車挾持事件，由於侯友宜的冷靜判斷暫停攻堅並以保護人質優先，再加上趙少康義無反顧上公車與嫌犯對話，最終化解該場危機。25年後兩人再度攜手合作投入總統大選，並也藉此提出「年輕族群心理健康支持方案」政策，希望給予更多需要協助的人關懷。

侯友宜、趙少康競選總部發言人柯志恩指出，上個月侯友宜、趙少康完成登記後「侯康配」正式組成，外界好奇兩個人關係是從何時有了聯結？其實早在25年前台灣史上第一次的「公車挾持人質事件」，當時公車上有近20名乘客遭到一名思覺失調患者挾持，最後在經過包括侯友宜、趙少康、郝龍斌等多人努力折衝之下，才得以順利平安落幕。

柯志恩表示，當時公車開到刑事局附近，外面聚集大批媒體、民眾，但公車上的人質非常緊張，要求警方不要隨意攻堅，當時嫌犯手持武器更情緒失控對孩童大喊。而當時的刑事局副局長侯友宜手無寸鐵與歹徒談判，也與警察兄弟對話，接著當時身為飛碟電台董事長的媒體人趙少康也被嫌犯要求到場，幾經溝通安撫後才讓嫌犯棄械投降，人質全部釋放。

▲侯友宜、趙少康回顧「台灣首次思覺失調患者挾持公車事件」。（圖／記者呂佳賢攝）

「上層一度下令攻堅」，侯友宜說，大批人質遭挾持的危機處理，就是最優先保護人質，當時上層曾下令攻堅要求狙擊手開槍，但嫌犯與人質實在太近，他立刻喊停，因為車上都是老弱婦孺。趙少康也說，侯友宜總是第一個趕到現場，這樣才能做出正確判斷。

而當時被嫌犯點名到現場的趙少康也說，許多民眾遭到挾持，既然點名他就「臨危受命」該去就去，而當時侯友宜也沉著指揮，以民眾安全為第一，要求狙擊手不要盲動，同時安撫嫌犯情緒，最後才順利化解危機。侯友宜也說，趙少康無畏當時不確定性高的狀況，仍義無反顧到場，非常感謝趙少康，「25年後，趙少康又與我並肩作戰，選戰的狀況跟當時一模一樣，都是要救人」。

由於該嫌犯是思覺失調患者 ，所以柯志恩表示，「要重視所有人心裡健康」，柯志恩說，今年行政院對15歲至30歲提供心理諮商服務，1個月2800萬經費馬上用光，即使增加7000多萬仍不符所需，而齊頭式1人給3次諮商費用是不符現況，因為每位患者所需要的輔導是不同的，透過公車被挾持案件更凸顯對全國人民心裡健康照顧，才會有健康的國家與社會。

侯友宜也說，現在都注重身體疾病，卻忘了心理疾病，台灣有很多人都有精神困擾，政府應該要大力支持，未來他在行政院層級推動「國民心理健康計畫」，同時優化「年輕族群心理健康支持方案」。他在新北也已規劃7個心理衛生中心於社區中，輔導心理需要被關心的民眾。

柯志恩表示，侯友宜、趙少康未來會投入更多人力、經費在年輕族群健康推動方案上，尤其現在專業輔導人員比例完全失衡，即使在大專院校，1位諮商師要面對800至1200名學生，這是完全不符合需求。未來除了在各大專院校增加更多專業輔導人，也會在社區、偏遠地區提供足夠資源，讓民眾只要覺得心裡不舒服，就能尋求諮商師協助。

至於侯友宜、趙少康再度攜手合作。趙少康說，25年前化解人質危機、25年後後再度合作，真的是機緣。侯友宜說，當時大家有不同任務，他負責指揮、趙少康避免民眾受傷，兩人個性、專業都互補，沒想到25年後再度合作，相信一定會合作成功。