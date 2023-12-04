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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

影／賴清德登AmazingTalker Show　耍冷講「哈佛」笑話

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人暨副總統賴清德近日受邀參與YouTube訪談節目「驚奇玩起來」，與主持人Sandra、Eko幽默互動，節目昨（3）日晚間上線。賴清德一開場就端出自豪的「哈佛笑話」與大學時期的「鳥腳教授」耍冷，而主持人看完賴過去在立院飆罵的影片後，突要求賴清德現場開罵，賴清德竟一秒「暴怒」要求別再嬉皮笑臉，「否則絕不放過你」。

▲▼民進黨總統參選人暨副總統賴清德近日受邀參與 YouTube 訪談節目「驚奇玩起來」，與主持人Sandra、Eko幽默互動，節目昨（3）日晚間上線。（圖／賴清德競選總部提供）

▲賴清德近日受邀參與「驚奇玩起來」節目錄製。（圖／賴清德競選總部提供）

被問起哈佛求學經驗，賴清德「耍冷」說起一個笑話，他說，自己念哈佛純粹是因為宗教信仰，「不是有哈日瘋、哈韓瘋嗎？我們是哈佛瘋」。冷笑話讓現場氣氛一秒凍結，主持人更自嘲，沒有想過這輩子會對賴清德做這個眼神。

此外，賴清德也坦言初次到國外唸書很受挫，花了幾個月才適應，尤其聽到標準美式英文、英式英文都很有壓力，笑稱自己比較喜歡「台式英文」。不過他認為，台灣大學教育與美國相比一樣自由，差別在於個別教授風格。他回憶在台大遇過「動物學」教授出題要大家「看鳥腳猜學名」，被同學掀起褲管問老師「你看我叫什麼名字」，反諷老師出題太為難，讓 Sandra拍手大笑。

賴清德坦言，從政後陪伴家人的時間少很多，但一定會抽空出席孩子的重要場合，六日有空時也會約孩子看電影。他回憶擔任立委某天，工作行程路上看到學長牽著孩子，便暗自期盼禮拜天趕快到來，才能與孩子相聚，結果發現當天就是禮拜天，心裡忍不住一陣酸。

Eko也提到，台灣是YouTube亞洲發展最發達的地方之一，很多人透過YouTube創作、分享生活。賴清德認為，台灣難得擁有民主自由、開放尊重的環境，讓人人能夠發揮才能、盡情創作，誕生許多優秀的YouTuber與創作者。

賴清德競總發言人郭雅慧表示，AmazingTalker Show是非常知名的台灣YouTube雙語綜藝節目，賴清德也在節目中特別秀一段「英語球賽轉播」，展露幽默自然的一面，上週釋出節目預告就令人驚艷、廣受好評，期盼藉此讓更多人看見不一樣的賴清德。

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