質疑蔡英文反對「重啟特偵組」　侯辦嗆：這就是包庇特權貪污

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（3）日上午受訪時批民進黨貪腐案件「掉滿地」，總統蔡英文反嗆，藍營對自身所造成的憲政危機絕口不提，反控民進黨貪腐，拿不出證據就跳針說要重啟特偵組，她不能接受。侯競辦發言人王敏旭晚間表示，蔡英文的說法講好聽是「因噎廢食」，講難聽就是「包庇特權貪污」，民進黨喊出疫苗、快篩、雞蛋國家隊都爆發弊案，哪個與政府採購案無關？若有特偵組，豈會發生這些事？

王敏旭指出，疫情時，民進黨政府以「為了扶持國內疫苗產業」為由打造疫苗國家隊，卻BNT疫苗來台，讓許多民眾因此喪命，扶持國內疫苗產業、開放BNT疫苗應該二者並進，而非找藉口阻擋，事後還爆發高端疫苗炒股案，高端疫苗採購合約還封存30年。

同樣劍指疫情期間，王敏旭說，蔡政府喊出「快篩國家隊」，卻傳出前身是小吃店的200萬資本額公司1年半拿到政府的16.5億元快篩試劑訂單，還有印表機公司不到1個月拿下多個政府標案，獲得許可進口2.4億劑，推估可獲利120億元，事後更出現有問題的快篩劑。

王敏旭指出，民進黨也喊「雞蛋國家隊」，今年台灣缺蛋，去年9月才成立且資本額50萬的公司就能進口8000萬顆雞蛋並獲上億元補助，背後是由新潮流的中央畜產會進行簽約，該案卻在前農業部長陳吉仲、前畜產會董事長林聰賢下台後｢不了了之」。

王敏旭批，這些國家隊為了閃避《政府採購法》的審查與稽查，以特別預算或特別採購名目進行，放任有心人士上下其手，難道不用逐一清查？蔡政府的疫苗國家隊、快篩國家隊、雞蛋國家隊哪個沒有問題？若有特偵組，還會發生這些事嗎？