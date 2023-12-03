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快訊／蔡英文籲「看看香港」　2024選擇有尊嚴的和平

▲▼賴清德全國台北市競選總部成立大會，蔡英文致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲蔡英文今天下午在賴清德全國台北市競選總部成立大會致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（3）在民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴全國競選總部成立大會，她表示，在野黨危言聳聽說2024是「戰爭與和平的選擇」，但大家都要和平，可是，「我們不要香港式的和平，我們要有尊嚴的和平」，戰爭不是選項，2024年的大選，不是戰爭與和平的選擇，2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平。

蔡英文今天重回北平東路造勢場地，她表示，「2016年和2020年的大選，我們都是從這裡出發，贏得勝利，2024年，我們支持賴清德、蕭美琴，支持民進黨的立委候選人，我們再團結一致，再贏一次」。

蔡英文直言，民進黨要贏，不是為了政黨利益而贏，而是為了台灣的民主自由，是為了區域的和平穩定，是為了國家的永續發展，「我們一定要選對的人，才能走對的路」；如今台股已超過1萬7千點，這代表台灣人民很打拚，代表世界對台灣有信心，代表台灣很安全，但是，在野黨卻危言聳聽，他們說2024是「戰爭與和平的選擇」。

蔡英文詢問在場支持者說：「我要問現場所有的好朋友，有人要戰爭嗎？沒有人要戰爭。我們是不是要和平？大家都要和平」。她表示，看看香港，想想台灣，「我們不要香港式的和平，我們要有尊嚴的和平」，尊嚴自主才有長久的和平，唯有長長久久的和平，經濟才能長遠穩健發展。

蔡英文舉例，確保和平，需要強化自我防衛的能力，她任內強化國防改革、推動國防自主，目前「勇鷹號」高教機已交機22架，「海鯤號」潛艦原型艦已經下水，「有決心才能捍衛尊嚴，有實力才能確保和平，這就是有尊嚴的和平」，當台灣展現守護自己的決心，全世界就會守護台灣，從G7到APEC，全世界都大力主張，要維持台海和平穩定，任何一方都不能片面改變現狀，全世界也大聲說，兩岸要和平解決分歧。

蔡英文表示，「現在，世界上架台灣，我們的民主成就獲得世界尊崇、經濟實力獲得世界尊敬。有尊嚴的和平，就是有民主夥伴相挺的和平，就是全世界的普世價值，跟台灣並肩同行」；所以，她要告訴大家，有民主價值、有世界支持、有自我防衛實力的和平，才是有尊嚴的和平。

「戰爭不是選項，2024年的大選，不是戰爭與和平的選擇；2024年的大選，是台灣人民要選擇有尊嚴的和平」，蔡英文高呼，「我們也要大聲的告訴全世界，台灣人的選擇」，台灣人民不會懷疑支持台灣的朋友，更會讓全世界繼續信賴台灣，2024年，繼續選對的人，走對的路，讓賴清德、蕭美琴，守護台灣有尊嚴的和平。

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