驚！外送員竟直接進家中送到床邊　真相曝光網全笑翻



▲浙江衢州一女子點外送，接單外送員竟是「親弟弟」，場面十分搞笑有趣。（圖/截自當事女子抖音號@Kinna可儿）

圖文／CTWANT

宅在家叫外送，直接進家門送到你面前是什麼體驗？浙江省衢州市一名女子在家點了外送，外送員竟闖入家中，還換了拖鞋直接將餐點送到她臥室床頭櫃上，離開前留下一句：「不許給差評」，原來送餐的是該女子的親弟弟！她事後將影片PO在抖音上，吸引157萬人點讚，也引發熱烈討論。

影片中身穿工作服、頭戴黃色安全帽的外送員就這樣徑入女子房間，將餐點放在床頭櫃上。女子表示，當天她生病在家，家人也都外出無人做飯，於是上外送平台點餐，沒想到接單的外送員竟是「親弟弟」，抵達後他便自行輸入密碼進家門，換了拖鞋後將餐點送到姐姐面前，留下一句：「不許給差評」就趕忙離開了，姐弟倆在這段過程中都忍不住笑了出來，事後姐姐也給了五星好評。

不過有網友質疑這是為了博關注而擺拍的影片，對此，姐姐當天稍晚以「家人們，老弟跑一天回家了，看他那大油頭」為標題，又上傳了一段影片證實弟弟確實是外送員。

也有眼尖網友發現，女子家中地上有不少精品提袋、包裝盒，也有不少價值不菲的裝飾物、且家中裝潢氣派，推測家庭經濟條件應該不錯，據瞭解，弟弟跑外送是為了鍛鍊自己的生活能力。網友驚訝留言表示，「少爺住這麼好的房子出來體驗生活嗎？」、「家庭條件不錯他還肯吃苦，點讚！」

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